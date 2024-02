Gulyás Gergely: A kormánynak a legfontosabb, hogy a jövőbe tekintsen, több döntést hozott

Fontosnak tartjuk, hogy ezt követően a kinevezés előtt pszichológiai vizsgálat, kiterjesztett megbízhatósági vizsgálat és környezettanulmány is rendelkezésre álljon, és csak ezt követően legyen mód valakit kinevezni. És természetesen át kell tekinteni a gyermekvédelmi jogszabályokat is, és ahol lehet, ott az észszerű szigorítást támogatjuk

- mondta Gulyás Gergely.

A miniszter kitért rá: „örülünk annak, ha a negatívumokban, a rossz ügyekben is lehet valami jót találni. Az, hogy azok, akik eddig támadták a gyermekvédelmi intézkedéseket, most a gyermekvédelem apostolaiként tüntetik fel magukat, az talán lehetőséget ad arra, hogy ezekben a kérdésekben, amelyek eddig megosztóak voltak, bal és jobboldal között most konszenzust teremtsünk.”