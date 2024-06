Őrült pillanatok a TV2-n: táncpárbajra hívták ki Stana Alexandrát

Bulihangulat alakult ki csütörtök este a TV2 stúdiójában, a Zsákbamacska egyik játékosa ugyanis táncpárbajra hívta ki Stana Alexandrát, aki a műsorvezetők, Marics Peti és Pető Brúnó munkáját segítette az adásban.

Mint ismert, Stana Alexandra kiváló táncművész, a Dancing with the Stars legutóbbi évadában egészen a második helyig jutott Marics Petivel, de a korábbi szezonokban is táncolt Győrfi Dániel, Árpa Attila, illetve Iván Bence oldalán – így nagy bátorságra vallott a játékos részéről, hogy kamerák előtt hívta ki párbajra. A közös előadás mindenképpen látványosra sikeredett, nézze meg!

Stana Alexandra táncpárbaja a Zsákbamacska játékosával:

Mi van mostanában Stana Alexandrával?

Stana Alexandra nemrég arról panaszkodott, hogy megjelentek az első ráncai, de ugyanabban az interjúban azt is elmondta, hogy miért nem randizik mostanában:

Most úgy érzem, nem férne bele az életembe egy társ.

Ameddig nincs üresjárat a napjaimban, addig nem hiányzik, hogy állandóan mellettem legyen valaki. Nagyon fontos, hogy olyan ember legyen mellettem, aki elfogadja, hogy nekem mindig a munkám lesz az első. Ha olyan férfi érkezik az életembe, akkor nem tiltakozom a szerelem ellen. Csak éppen nincs időm arra, hogy elmenjek randizni. Mondjuk úgy: nem az az elsődleges, hogy ismerkedjek" – mondta a táncosnő, aki pedig rengeteg ajánlatot kapott már, mióta szakítottak Meggyes Dáviddal.

Munkájáról a Zsákbamacska kapcsán az Origónak is mesélt: "Az az igazság, hogy nekem augusztus óta nem állt meg az életem, és mondhatni, hogy egyfajta csodálatos munkaspirálba kerültem. Azóta talán nem is volt három egybefüggő szabadnapom sem, de én ennek nyilván nagyon örülök, hiszen ezt kívántam magamnak... Azok, akik olvassák a posztjaimat, ők emlékezhetnek arra, hogy többször is írtam arról, hogy

nekem ez volt a vágyam, hogy ez a pörgés megmaradjon az életemben, és tudjak lépkedni lépcsőfokról lépcsőfokra.

Most ebben a posztban, amit kiraktam, nem kell óriási dolgokra gondolni, viszont számomra azok. Nyilván mind nagyon jó lehetőségek, de ettől függetlenül nekem ezek a kis apróságok teszik ki azt a boldogságot, amik most jelenleg vannak az életemben, hiszen ezek miatt tudok mindig előrébb jutni és tartok majd ott egyszer, ahol szeretnék. Úgyhogy igazából szépen sorban ki fog derülni, hogy miről is van szó pontosan, de a lényeg az, hogy csupa szuper dolog, amiért én nagyon hálás vagyok" – nyilatkozta még áprilisban.