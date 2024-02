Hídpénzbotrány: bemutatjuk a főszereplőket - videók

Gyurcsány sem beszél a hídpénzbotrányról

Fotó: Mudra László - Origo

Gyurcsány Ferenc

A nyilvános cégadatok szerint Vig Mórnak összesen másfél tucatnyi cégben volt, vagy van jelenleg is érdekeltsége. Az egyik ilyen cég, a Büro Cégkezelő Kft. Különösen is érdekes, hiszen a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve. Éppen ide jegyeztek be több olyan céget is, amelyek Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc bizalmi emberének, Dessewffy Tibornak az érdekeltségébe tartoznak. Ezek közül az egyik a DatAdat csoport egyik leányvállalat. A DatAdat-botrányról ITT olvashat részletesebben.





Egy két héttel ezelőtti Instagram-bejelentkezésében Karácsony Gergely az A-Híd Zrt. sárga sisakjával együtt szerepel. A hídpénzbotrány főszereplője, a manapság gyakran emlegetett, gyanús pénzügyi műveleteket végző cég munkavédelmi sisakját vette az ölébe, hogy akár egy tombolán, abból húzza ki a cédulákat a hozzá érkezett kérdésekkel.