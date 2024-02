Lemond Jámbor András szélsőbaloldali képviselő a gyomorforgató pedofilbotránya után?

A BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖZÖSSÉG TAGJA ELLENI ERŐSZAK BŰNTETTE MIATT FOLYTATOTT BÜNTETŐELJÁRÁST. A BRFK AZ ELSŐ TÁMADÁS UTÁN KÜLÖN NYOMOZÓCSOPORTOT ÁLLÍTOTT ÖSSZE.

A tavaly februári támadásokkal összefüggésben egy magyar nőt is elfogtak. A fentebb már említett D. Krisztina egy darabig gyanúsított volt, ám végül nem lehetett bizonyítani, hogy részt vett az embervadászatban, így megszüntették ellene az eljárást.

ELŐTTE MÉG AZONBAN HÁZKUTATÁST TARTOTTAK A NŐNÉL, AZ INTÉZKEDÉSKOR PEDOFIL TARTALMAKAT TALÁLTAK.

Csaknem háromszáz olyan felvételre bukkantak a nyomozók, amelyeken tizenkét év alatti, köztük két-három éves gyermekek megerőszakolása látható. A lefoglalt adathordozókon hetvenezer olyan pornográf felvételt is tároltak, amelyeken láthatóan tizennyolc év alattiak szerepelnek.

Ezekhez a felvételekhez ugyanakkor D. Krisztinának nem volt köze, azok élettársa laptopján voltak. A férfit be is idézték a rendőrségre, ám még a gyanúsítotti kihallgatása előtt öngyilkos lett.

a Jámbor Andrással évek óta a legszorosabban együttműködő D. Krisztina élettársa, mielőtt öngyilkosságot követett el gyermekjátékokat, játék babákat égetett el néhány méterre attól a helyszíntől, ahol végzett magával.

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint az ügyben „12. életévét be nem töltött személy sanyargatását vagy erőszak alkalmazását tartalmazó felvételre tartással elkövetett gyermekpornográfia bűntett megalapozott gyanúja merült fel". A nyomozás jelenleg is folyamatban van, amiben a Tényi-féle feljelentés tartalmát is vizsgálják.

Jámborék importálták az erőszakot

Mint arról korábban beszámoltunk, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője alaposan helyretette Jámbor Andrást, a szélsőbaloldali parlamenti képviselőt, aki korábban többször is mentegette egyik munkatársát, akinek lakásán 70 ezer gyomorforgató pedofil felvételt találtak. Jámbor volt az is, aki behozta Magyarországra a szélsőbaloldali terrormozgalmat, az Antifát, amelynek tagjai magyar embereket vertek össze tavaly februárban Budapesten. Jámbor később arra hivatkozva tett közzé szánalmasan provokatív közleményt, hogy állítólag egy kézzel írt levélben megfenyegették. Kocsis Máté akkor emlékeztette Jámbort: a Szikra Mozgalomban lévő elvtársaival Jámborék importálták az erőszakot Magyarországra, és ettől soha nem határolódtak el.

Jámbor András, Pikó András polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester is kerüli a felelősséget. Ez a baloldalra jellemző hozzáállás

Jámbor következetesen tagad

Jámbor András még tavaly a Mediaworksnek azt mondta, hogy szerinte egy lejárató kampányról van szó, pedig semmi köze az ügyhöz, és nyomatékosan kérte, hogy kétgyerekes családapaként ne hozzák kapcsolatba egy pedofilüggyel.

Tovább tombolnak Budapest utcáin a szélsőbaloldali terroristák

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a legfrissebb hírek szerint 27 éves Ny. Tamás, Jámbor András és Pikó András aktivistája, illetve korábban a tatabányai baloldali polgármester kabinetjének kommunikációs gyakornoka verte szét a Fidesz józsefvárosi irodáját. Az újabb szélsőbaloldali támadás kapcsán érdemes felidézni, hogy nemrégiben bűnszervezetben való részvétel miatt ítélték el a 30 éves Tobias Edelhoffot, a hírhedt német szélsőbaloldali terrorrohamosztag, a Hammerbande kiképzőjét a tavaly februári budapesti embervadászat miatti per előkészítő ülésén. Elvtársai, a 39 éves olasz Ilaria Salis és a német Anna Christina Mehwald tagadja a vádakat, utóbbi még azt is, hogy a Hammerbande tagja volna. A vád szerint mindhárman részesei voltak a tavaly februári budapesti támadásnak.

Jámbor András ezt a Szikra-mozgalmat képviseli a magyar parlamentben. 2021-ben a Szikra színeiben indult a hatpárti baloldali előválasztáson Budapest 6. kerületi országgyűlési képviselő helyéért, amit el is nyert.

A Gyurcsány-kormány idején százával jártak szabadon a pedofilok

A baloldali kormányok idején szinte egyáltalán nem üldözték a pedofíliát Magyarországon, míg a Fidesz-kormány vasszigorral lépett fel

– ez derült ki a Parlament hétfői ülésén. 2010 előtt Gyurcsányék megengedték, hogy több mint ötszáz pedofil járjon szabadon Magyarországon. Az akkori 81-ről mostanra 663-ra nőtt a bebörtönzött pedofilok száma. Elég gond a megörökölt istálló kitakarítása a jelenlegi kormánynak – mondta erről Orbán Viktor miniszterelnök. Bővebb részleteket ITT olvashat!

