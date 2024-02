Lebukott a tanártüntetések szervezője: baloldali politikai akció volt az egész

Az egész úgynevezett tanártüntetések értelmezéséhez érdemes jelentősen visszalépni az időben. A 2000-es években vették át a volt SZDSZ-es és MSZP-s körök a tanárszervezeteket, hogy aztán saját érdekeik érvényesítésére fordíthassák azok befolyását. Eközben nemcsak a hazai, de külföldi hálózatok is rátelepedtek a tanárok bizonyos platformjaira.

A civil, szakmai megmozdulásnak indult és annak kikiáltott tanártüntetés mögött kezdetben Schilling Árpád és a Krétakör állt.

Schilling és a Krétakör feltűnése azért is érdekes, mert a korábbi, 2013–14-es diáktüntetéseken is az "első sorban" állt a Krétakör, amely akkor a HaHa diákmozgalommal és Bajnai Gordon Együtt 2014 nevű pártjával tüntetett együtt. 2013-ban a Heti Válasz cikke szerint szép summát kaptak Soros György nemzetközi alapítványától: az Open Society Foundation jóvoltából a kampány startjakor szétosztogattak félmilliárd forintot, majd 36 millió forintot kaptak a Norvég Civil Támogatási Alap kasszájából is.