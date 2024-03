Elindult a Fidesz aláírásgyűjtése az újpesti kórházért, a baloldal ezt sem támogatja

A helyi Fidesz annak érdekében, hogy a kórház megmaradjon, 2007-ben azt javasolta, hogy az évente 300 millió forint veszteséget okozó szakrendelőt (SZTK) az önkormányzat vegye át és működtesse. Ezt az akkor többségben lévő MSZP frakció, Trippon Norbert akkori alpolgármester javaslatára elutasította.

Végül Nagy István (Fidesz) alpolgármester javaslatára – a fővárosban egyedülálló módon – a veszteség csökkentésére havi kétmillió forint támogatást nyújtott a kórháznak. 2011-ben, már Wintermantel Zsolt polgármestersége idején, a Fidesz többségű képviselő-testület átvette a szakrendelőt, ami egy sikertörténet lett. Wintermantelék kívül-belül felújították az épületet, új berendezésekkel fejlesztették annak eszközparkját, megvalósították a gépészet és villamos rendszer cseréjét.

A főváros szocialista-liberális városvezetésének elhibázott egészségpolitikája, halogató és elsorvasztásra irányuló taktikája miatt, valamint az önkormányzati működtetésbe vétel újpesti szocialisták általi meggátolásával, az Árpád kórház megmentésének utolsó lehetősége is elveszett és végül megszűnt az aktív fekvőbeteg-ellátás.

Tripponék mindent megakadályoztak

Azt is érdemes megemlíteni, hogy kétszer is lett volna lehetőség az újpesti fekvőbeteg-ellátás rendezésére, amiért Wintermantel Zsolt komoly harcot folytatott. Kétszer is aláírásgyűjtésbe kezdett polgármesterként: egyszer a súlyponti kórház Újpestre helyezése, egyszer pedig az Árpád Kórház kibővítése és újraindítása érdekében. Trippon Norbert és a helyi baloldal egyik kezdeményezést sem támogatta. Csak a 2019-es kampány egyik fogása volt az újpesti kórház ígérete.