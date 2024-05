A Metropol a német Skyra hivatkozva azt írja, hogy Janis Blaswich, az RB Leipzig kapusa úgy döntött, hogy nyáron távozik a klubtól. A lipcsei csapat vezetői biztosították arról, hogy "megfelelő ajánlat esetén" elengedik, pedig a szerződése 2026 nyaráig érvényes. Ez egyben azt is jelentheti, hogy két remek kapusuk közül a magyar klublegendával, Gulácsival számolnak hosszú távon.

Gulácsi Péter meggyőzte Marco Rosét a teljesítményével

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi helyzete azért is érdekes, mert a magyar kapusnak 2025 nyarán jár le a szerződése, így az RB Leipzig most nyáron tudná legkésőbb jó pénzért eladni. Nem mellesleg érkezni fog a csapathoz a belgák szupertehetsége, Maarten Vandevoordt is, a klub sportigazgatója pedig elmondta, hogy három klassziskapusra nincs szükség a kereten belül.

Izgalmas döntés lesz. Ez a hármas a nyáron túl nem fog működni

– mondta Rouven Schröder a Bild egyik podcastműsorában a kapuskérdésről.

A 34 éves magyar kapus pályafutása legnehezebb időszakán jutott túl, az utóbbi hónapokban pedig jobb, mint valaha. Miután már csak egy évig él a szerződése, nyáron meghosszabbítaná azt Lipcsében, ahol elmondása szerint nemcsak a pályafutása végéig védene, de azt is el tudja képzelni a családjával együtt, hogy a visszavonulása után is maradjon a klub alkalmazásában.

A rivalizálás ebben a szezonban is rendkívül nagy volt, nem lesz ez máshogy a következőben sem. Ami számít, az a teljesítmény. Ezért volt fontos számomra, hogy a sérülésem után visszatérjek. Van még pár jó évem, és hiszem, hogy érvényesülni tudok majd ebben a konkurenciaharcban is

– mondta a minap, már a Blaswich utáni posztriválisaira célozva Gulácsi Péter.

A válogatottba is visszatért Gulácsi a súlyos sérüléséből felgyógyulva parádésan teljesít. mióta újra ő az RB Leipzig első számú kapusa, az egész Bundesliga-mezőnyben a legjobb százalékkal véd. Nem mellesleg a magyar kapus visszatérése óta a lipcsei csapat még nem veszített mérkőzést a Bundesligában.

Gulácsi Péter szenzációs teljesítménnyel tért vissza a válogatottba is

Fotó: Origo - Csudai Sándor

Blaswich kedve tehát el is ment a további rivalizálástól, viszont Gulácsira nyáron újabb konkurenciaharc várhat, hiszen a belga Genktől érkezik a 10 millió euróért szerződtetett Marteen Vandevoordt – aligha a lipcsei kispadot megcélozva.

Tudom, hogy ő egy fiatal, jó kapus. De eddig még nem láttam Genk-meccset, csak magamra és a saját teljesítményemre koncentrálok

– tette hozzá Gulácsi Péter, akinek rendkívül kalandos szezonja van.