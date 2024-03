Megkéselte élettársát egy férfi, miután az szakított vele

Évekkel ezelőtt egy tatabányai férfi is késeléssel állt bosszút volt párján, aki otthagyta őt, egy kecskeméti férfi pedig ki akart békülni volt barátnőjével, aki azonban ezt elutasította, mert már mással élt együtt. A férfi féltékenységében késsel támadt rá. Ugyanígy tett egy budapesti férfi is. Egy másik budapesti férfi pedig volt feleségét és annak új párját is megszúrta.

Forrás: Police.hu