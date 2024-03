Több pedofilt is elkaptak a rendőrök rövid idő alatt, akik nagyon hosszú időre börtönbe mennek

Több pedofilra csaptak le a rendőrök az elmúlt időszakban. Van olyan, aki ellen már vádat is emeltek. Az egyik férfi, 17 évre kerülhet fegyházba. Ő árulta is a gyerekekről készült felvételeket, amely között több olyan is volt, amelyen nem csak megerőszakolnak egy kisgyereket, de meg is kínoznak. A pedofilokat legtöbb esetben örökre eltiltják minden olyan munkától, ahol gyerekekkel kerülhetnének kapcsolatba. Ez a sors várhat arra a férfira is, aki egy óvodában bántott egy kisgyereket. Persze a börtönbüntetés mellett.

Noha többen tudtak a beteges férfi dolgairól, nem merték a gyerekek közeléből eltávolítani azt a pedofilt, aki több gyerekre rátámadt. Nem véletlen, az anyja a helyi baloldali önkormányzatnál dolgozik – tudta meg a Magyar Nemzet az újbudai pedofilbotrányról. A férfi legutóbb az újbudai óvoda mosdójában fajtalankodott egy kisfiúval. Ezután azonnal letartóztatták. A férfival szemben további súlyos bűncselekmények is felmerültek. Most egy hónapra letartóztatták, hogy nehogy újabb gyerekekre támadjon rá.

Szexuális kényszerítés megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás, egyelőre az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe került. illusztráció A Magyar Nemzet cikke szerint a szülőknek jó ideje gyanús volt a baloldali irányítású önkormányzat egyik óvodájában dolgozó férfi. A szülők félelmeit be is igazolta a rendőrségi nyomozás, pénteken le is csaptak a férfira.

17 évre börtönbe kerülhet egy többszörösen visszaeső pedofil makói férfi A vád szerint 2018 és 2020 között a férfi egy internetes oldalon, álnéven regisztrált felhasználói fiókjába ötszáznál több, gyermekekről készült, pornográf tartalmú kép- és videófelvételt töltött fel. Amikor házkutatást tartottak nála, a telefonjain, memóriakártyáján és laptopján is nagy mennyiségű pornográf tartalmat találtak. Emellett 2020 februárjától egy titkosított üzenetküldő alkalmazásban létrehozott felhasználói fiókjába két éven keresztül több mint 14 ezer, kiskorúakat ábrázoló pornográf felvételt töltött fel, és azokat csaknem száz felhasználóval meg is osztotta.

A fiókjaiban, és az eszközein tárolt több mint 31 ezer pornográf felvétel közül sok olyan volt, amelyeken gyerekeket kínoznak meg. A tartalmak egy részét a férfi azután mentette le, hogy őt első alkalommal gyanúsítottként kihallgatták. Ha az előkészítő ülésén mindent beismer, 17 év fegyházra ítélik, amellett, hogy végleg eltiltják minden olyan munkától, ahol gyerekekkel kerülhetne kapcsolatba. Nem bánt meg semmit Letartóztattak egy pedofíliával gyanúsított 63 éves férfit, aki szigetszentmiklósi házába márkás italokkal, cigarettával csábított magához fiatalokat, akiknek aztán szexuális ajánlatokat tett. A férfit korábban ítélték már el, de ez sem tartotta vissza. Sőt, most azt mondta a rendőröknek, hogy "nincs semmi kivetnivaló alantas ösztönei kielégítésében".

A nevelt lányát zaklatta, soha többet nem mehet gyerekek közelébe Egy nyergesújfalui férfi két hónap alatt kétszer erőszakolta meg a 7 éves nevelt lányát. Egyszer akkor, amikor az élettársa aludt, a másodszor pedig azt használta ki, hogy a nő nem volt otthon. A bíróság most 14 év fegyházra ítélte a férfit, szexuális erőszak miatt, és végleg eltiltotta minden olyan foglalkozástól, ahol gyerekekkel léphetne kapcsolatba. Meg akart erőszakolni, egy kislányt, egy másikat brutálisan megvert Egy román férfi egy borsodi kisvárosban az augusztus 20-ai ünnepségen odament két nőhöz, dicsérte őket, majd az egyiküknek azt mondta, hogy szexelni fog vele. Fogdosni kezdte, mire a nő próbálta ellökni magától. Ekkor a férfi a földre rántotta, a hátára fektette, leszorította, a lábát szétfeszítve ráfeküdt és megpróbálta lehúzni róla a ruháját. A nő barátnője sikoltozott, le akarta róla rángatni a férfit. Egy másik férfi rákiabált a támadóra, aki ekkor felkelt és elment onnan.

Negyed órával később, ugyanitt a férfi egy 9 éves lányt kezdett molesztálni, a ruháján keresztül simogatta. Egy 14 éves lány rászólt, mire a férfi őt akarta megcsókolni. Ezt a lány nem hagyta, ezért a férfi ököllel, olyan erővel megütötte, hogy a kerítésnek csapódott. Az ügyészség néhány napja szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt emelt vádat a férfi ellen. Azt javasolják, hogy a bíróság ítélje börtönbüntetésre, utasítsa ki az országból, valamint tiltsa el minden olyan foglalkozástól, ahol gyerekekkel léphetne kapcsolatba. 2010 óta a Fidesz megnégyszerezte a szociális költségvetést, megháromszorozta a gyermekvédelmi forrásokat és megnyolcszorozta a börtönben ülő pedofilok számát – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd A gyermekvédelmi rendszernek köszönhetően, több száz pedofil bűnelkövetőt sikerült rács mögé küldeni. Rétvári Bence elmondta, "az emberek korábban is pedofilok voltak, de a korábbi jogszabályok 2010 előtt nem tették lehetővé, hogy börtönbe kerüljenek". Akkor összesen 81 embert sikerült börtönbe juttatni, most már 663-an ülnek pedofil-bűncselekmény miatt. Az akkori szabályok nem védték kellőképpen a gyermekeket, túlságosan az elkövetők pártján voltak, a mostani jogszabályok viszont az áldozatok pártján állnak, és az elkövetőket ezért tudják a bíróságok hosszú időre börtönbe juttatni. A pedofília elleni hangsúlyos fellépés egyik bástyája a 2012-ben bevezetett új Btk., amely az Európai Unió legszigorúbb büntető törvénykönyve.