Varju és Fekete-Győr: a bűnöző baloldalnak nem számít a becsület, csak a pénz, ezért nem mondanak le

Részben morális, részben pedig szocializációs okai vannak. A moralitás személyes kérdés, így azzal mindenkinek magának kell elszámolnia. Persze a politikusnak a választópolgár felé is számot kell adni – látjuk is a lesújtó véleményüket a választási eredményekben. Részben ez is oka annak, hogy

a balliberális oldal 2006 óta egyetlen választást sem tudott megnyerni. Sem országgyűlési, sem helyhatósági, sem pedig uniós voksolást. Ilyen értelemben közvetett következménye van a viselkedésüknek.

A másik ok a szocializációban keresendő. Fricz Tamás az ’90-es években következmények nélküli országnak nevezte Magyarországot, ami a balliberális hegemónia idején legitim állítás volt. Ma azt látjuk, hogy a jobboldalon nem „csak” a politikai bűnöknek, hanem a hibáknak is komoly következménye van, a baloldalon pedig a legsúlyosabb emberi gyarlóságnak sem. Ilyen közegben nőttek fel, ezt látták az elődeiktől, ezt a rossz szokást folytatják ma is.

Mondhatjuk, hogy a bűnöző baloldalon jöjjön bármi, összezárnak, hogy megtartsák a politikai pozíciójukat?

Ellenzéki pozíciókat megtartani is részsiker, leginkább, ha megélhetési politikusokról beszélünk. Ilyen értelemben ez a fajta védekezés a túlélésről is szól. Egzisztenciális okok is húzódnak a felelősségvállalás hiánya mögött. Védeni kell a megszerzett, jól fizető állásokat, még akkor is, ha megújulás nélkül ennek a balliberális elitnek nincs esélye arra, hogy belülről legyőzze a Fideszt. De úgy tűnik, hogy külső támogatással sem tudták megdönteni az Orbán-kormányt, ami a tengerentúli támogatóknak is komoly tanulság. Úgy látom, hogy

a Soros-hálózat már lemondott arról, hogy a most regnáló baloldali politikai elit valaha győzzön, valami újat szeretnének ők is. Ennyiből az előttünk álló júniusi választás még inkább élet-halál harc lesz a baloldal számára.

A dollárbaloldal semmiért nem vállalja a felelősséget.

Fotó: Illyés Tibor / MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Meddig tud még politizálni a baloldal ilyen gátlástalan módon, miközben sorra derülnek ki a korrupciós ügyeik?

Megújulás hiányában úgy tűnik, hogy bármeddig. A baloldalon egy végzetes kontraszelekció zajlott le az elmúlt évtizedben, azaz sem morális, sem pedig politikai értelemben nem a legrátermettebbek „választódtak” ki.

Ahol hangoskodással és botránypolitikával lehet sikert aratni, káromkodással előre jutni, ahol az erőszak alapozza meg a politikai karriert, ott szükségszerű a kontraszelekció. Nem a politikai teljesítmény viszi előre a politikust, hanem a botrány.

Pontosabban a botrányos viselkedés lett a teljesítmény mércéje a baloldalon. Ezek alapján miért is csodálkozunk azon, hogy semminek nincs morális következménye a baloldalon?

