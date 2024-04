Miután kivezényelték Magyar Péter tüntikézésére, Donáth Anna zavart vigyorgással azzal viccelődött, hogy megkoronázták - fotó

Nagyon úgy tűnik, hogy ezek nem Donáth Anna és a Momentum napjai. Pénteken a pártelnököt kizavarták Magyar Péter mérsékelten sikeres tüntikézésére tapsolni. Ez annak fényében különösen megalázó volt, hogy a felmérések szerint a támogatók tömegével pártolnak el a Momentumtól az új baloldali figura felbukkanása óta.

Donáth Anna, a Momentum elnökét Sorosék kizavarták Magyar Péter tüncikézésére

Fotó: Facebook

De vajon mit csinált ezután Donáth Anna? Ott folytatta, ahol abbahagyta: egy papírkoronával a fején bohóckodott a közösségi médiában. Facebook történetében azt írta, hogy "megkoronáztak." Nagyon vicces.

Fotó: Facebook - Donáth Anna

Jól láthatóan a Momentum és annak vezetője nincs a helyzet magaslatán. A Magyar Nemzet szombaton számolt be arról, hogy a baloldali pártnak komoly nehézséget jelenthet az EP-választáson induláshoz szükséges húszezer aláírás összegyűjtése. A lap ezt azzal kapcsolatban írta, hogy az ellenzéki párt emailben fordult a támogatóihoz, amelyben a következőket írták: „Mivel a Fidesz egy napra rakta a két választást, az ajánlásgyűjtés a szokottnál nehezebb, mert több tízezer aláírást kell kérnünk, ráadásul többféle ívre is. Ezért fontos, hogy te is támogass minket egy ajánlással”. Vagyis, a Fidesz tehet arról, hogy gyakorlatilag megszűnt a Brüsszelben Magyarországot folyamatosan eláruló Momentum.