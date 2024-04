Így irányítja a háborúpárti dollárbaloldal Magyar Pétert

Magyar Péter mellett egyre több baloldali politikus, közéleti személy bukkan fel. Március 15-én és április 6-án a Magyar Péter által szervezett rendezvényen például színpadra lépett Nagy Ervin RTL-es sorozatszínész, az eseményre érkezőket a nyíltan kormányellenes Koncz Zsuzsa dalaival várták. Ott volt a programon Epres Attila színész is, aki nemrég egy interjúban a magyarokat primitív néphez hasonlította, amelynek „elég, ha jut kenyérre, nem vágyik a szabadságra”, és a borderline személyiségzavarhoz hasonlította Magyarország mentális állapotát. Mindezek mellett még gyávasággal is megvádolta a magyarokat. – A legnagyobb emberi bűn a gyávaság, és Magyarország évtizedek óta a gyávaság bűnét hordozza magán – mondta a színész.

Később pedig kiderült, hogy Bárándy Péter lett az ügyvédje az agresszív Magyarnak. Mindez persze nem meglepő, hiszen teljesen nyilvánvaló, nem véletlenül baloldali politikus-ügyvédet választott. Bárándy Péter egyébként 2002-2004 között volt igazságügyi miniszter, az MSZP-SZDSZ kormányzása alatt. Feltűnt Magyar mellett a dollárbaloldal egyik vezető háttérembere, Láng Balázs is.

Valóságos aranybányája volt Bajnaiéknak 2022-ben

Mint arról korábban beszámoltunk, a baloldal külföldről érkező támogatásai valóságos aranybányát jelentettek a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-cégcsoport számára, amely az ellenzéki kampány digitális részéért volt felelős. Csak sms-ekre, adatbázis-építésre és online hirdetésekre 860 millió forintot vert el a baloldal. Az ÁSZ-jelentés ezzel kapcsolatban egyelőre óvatosan fogalmaz, és a folyamatban levő NAV-vizsgálat eredményétől teszi függővé, hogy mindez milyen lépéseket vonhat maga után.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) választási gyűlésekre, kampányrendezvényekre 226,93 millió forintot, sms-re, adatbázis-építésre, online hirdetésre 860,53 millió forintot, plakátra, szórólapra, egyéb kampányeszközre 288,98 millió forintot, kiadványokra pedig 35,82 millió forintot költött – részletezi Márki-Zay Péter mozgalmának kampányköltéseit az Állami Számvevőszék.

Az ÁSZ kiemelte: a pénz java része az MMM-től a DatAdat-cégcsoporthoz vándorolt. A tranzakciók kapcsán jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálódik, így az ÁSZ csak akkor tud megállapításokat tenni a baloldal trükközéseiről, amikor az adóhatóság nyomozása lezárul.

Ismert: a baloldalhoz mintegy négymilliárd forintnyi dollár vándorolt az Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy (A4D) „civil szervezeten” és egy svájci alapítványon keresztül a 2022-es országgyűlési választások kampánya során. Az A4D vezetője Korányi Dávid, Karácsony Gergely korábbi főtanácsadója és Bajnai Gordon korábbi államtitkára. A pénzek jelentős része, 1,8 milliárd forint a Márki-Zay-féle MMM-hez került, amely különböző szolgáltatások megrendelésével a pénz jelentős részét továbbutalta a DatAdat-csoportnak. Az csak jóval később derült ki, hogy az Action for Democracy által Magyarországra utalt pénzek legnagyobb része Soros György adománya volt.

Így lényegében az a helyzet állt elő Magyarországon, hogy Soros György pénzét Bajnai Gordon korábbi államtitkára és közvetlen munkatársa – Korányi Dávid – a Bajnai érdekeltségébe tartozó DatAdat-cégcsoportnak utalta át közvetítőkön keresztül. Amennyiben egy későbbi NAV- és ÁSZ-vizsgálat megállapítja, hogy ezek a pénzek szabálytalanul segítették az ellenzéki pártokat, akkor a szóban forgó összegek kétszeresét kell majd visszafizetniük a pártoknak, amely már igen jelentős összeg.

Soros György alakja is feltűnik a háttérben

Fotó: Photo by Fabrice COFFRINI/AFP

Lezárult az adatvédelmi hatóság vizsgálata: külföldre vihették az előválasztásra regisztrálók adatait

Írtunk arról is, hogy magyar választópolgárok tömegeinek személyes adatai kerültek külföldre a 2022-es választási kampány idején – derül ki az adatvédelmi hatóság lezárult vizsgálatából. A NAIH honlapján elérhető jelentés szerint a Márki-Zay Pétert támogató hódmezővásárhelyi egyesület által megbízott cég egy osztrák magánszemélytől szerezte be a telefonos kampányban megkeresett magyarok nevét, elérhetőségét. Mindeközben a Bajnai Gordon-féle DatAdat-csoport ügyei miatt is folytatódik az eljárás.

Emlékezetes, hogy száznál is több bejelentés érkezett az adatvédelmi hatósághoz a választások előtt az ellenzéket népszerűsítő sms-kampány ügyében.

A bejelentők azt kifogásolták, hogy 2022. március 29-én kéretlen, politikai tartalmú sms-üzeneteket kaptak három telefonszámról a személyes használatukban lévő mobiltelefonszámra.

A kéretlen üzenetekben arra buzdították őket, hogy szavazzanak az ellenzékre. A feladó nélküli sms-ek keresztneveket, illetve az előfizetőkhöz kapcsolódó neveket is tartalmaztak. A panaszosok azt kifogásolták, hogy hozzájárulásuk nélkül kezelték a nyilvános telefonszámjegyzékben nem szereplő telefonszámaikat, kéretlen ellenzéki politikai hívások céljából.