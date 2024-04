Megfenyegette az Origót Magyar Péter, kommentálta az egyik cikkünket

Ahogy arról a szombati cikkünkben írtunk, Magyar Péter vagy pszichopata, vagy más pszichés gondokkal küzd. Erről szól a Kontextus Hal Melindával készített interjúja, amelyben a klinikai szakpszichológus Magyar Péter személyiségét elemezte. A téma minden bizonnyal sokakat érdekel, hiszen mégiscsak egy olyan személy tör vezető politikai szerepre, aki nem is olyan régen még megverte, megalázta a feleségét. Mint az köztudott, Varga Judit a Frizbi TV-nek adott interjújában közel két órán keresztül mesélt az őt ért házastársi atrocitásokról: volt férje hogyan vágta neki az ajtónak terhesen, hogyan járkált fenyegetőleg egy késsel a kezében, hogyan zárta be egy szobába őt.

Nem kell tehát különösebben magyarázni, hogy egy nagy elérésű online portál miért foglalkozik a témával. Magyar Péter eddig is nehezen viselte a vele szemben megfogalmazott kérdéseket, kritikákat, de most a megszokottnál is jobban bepöccent. Annyira, hogy egyenesen Gyurcsány Ferenc korábbi, hírhedtté vált mondatával fenyegette meg az Origót. Munkatársaink kirúgását kilátásba helyezve azt írta közösségi oldalunkon a posztolt cikk alá, hogy