Nagy Ervin ezúttal az RTL-en égette szénné magát, nekiugrott a színésztársainak

Az ügyeletes baloldali megmondóember Nagy Ervin most éppen az RTL-nek adott egy interjút. Az apropó a Katona József Színházban szombaton bemutatott Mefisztóland című darab volt, ami természetesen arról szól, hogy milyen gonosz diktatúrában élünk, illetve arról, hogy miként telepszik rá a politika a színházra. A téma eleve öngól, hiszen Nagy Ervin abban a színházban siránkozott és kiáltott diktatúrát, amelyről a közelmúltban derült ki, hogy politikai szimpátia alapon, DK-tagoknak biztosít extra kedvezményeket.

Úgy látszik azonban, hogy ez nem számít. Mint ahogy az sem okoz megütközést, hogy Nagy Ervin rendszeresen kijelenti, mint ahogy ebben az interjúban is, hogy soha nem állt be politikai formáció mögé, csak most kötelezte el magát a dollárbaloldal új figurája, Magyar Péter mellett. Mert az igazság ezzel szemben az, hogy nagyon is elkötelezte magát, például a legutóbbi választás alkalmával, ahol nyíltan kiállt a baloldali összefogás közös miniszterelnök-jelölje, Márki-Zay Péter mellett.

Csodálkozik az ember azon, hogy egy színésznek, hogy lehet ilyen rossz a memóriája.

Ezúttal a baloldali megmondóember tovább is merészkedett, a saját kollégáit kérte számon, hogy miért nem állnak be mögé:

„[…] Senkit nem vetek meg, aki másképp gondolja, maximum kicsit csodálkozom az értelmiségi gyávaságon. […] Mindenkit bátorítok, hogy jöjjön utánam, mert csak összezárva, csak közösen, erőt felmutatva lehet változást elérni. Ha tíz emberre kell a Megafonnak lőnie, mennyivel nehezebb dolga van.”

Nagy Ervin gyakorlatilag ezzel az interjúval szénné égette magát, hiszen az új szerepe kapcsán, ráadásul éppen a Katona József Színházban, a politikai elnyomásról és a szakmai megfojtásáról papolni több mint balgaság. Igazi öngól - írta Csépányi Balázs a Magyar Nemzeten.