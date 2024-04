Orbán Viktor: Meg kell állítanunk a háborúpárti erőket!

A miniszterelnök azt mondta, a magyar gazdák ma jóval erősebbek, mint korábban. "Mi ezt folytatni fogjuk, ránk lehet számítani" - fogalmazott, megjegyezve: ő Magyarország első falusi miniszterelnöke. Kitől várjon a magyar gazdatársadalom, a magyar vidék, a magyar falu segítséget, ha nem a közülük jövő miniszterelnöktől - tette fel a kérdést. Beszélt arról is, hogy a mezőgazdasági árak összeomlottak, mégpedig Brüsszel elhibázott döntései miatt, és ezt úgy lehet orvosolni, hogy új vezetőket választunk az Európai Unió élére. Orbán Viktor arra kérte a gazdákat, támogassák a Fidesz jelöltjeit, és akkor, ha most nem is könnyű a helyzet, "rendbe fogjuk hozni a dolgokat, és a gazdavilág meg fogja találni a számítását".

Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán



Tegyünk világos vállalást: amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán. De ha nem a Fidesz és a KDNP, ha nem a nemzeti erők kezében lenne a kormány, Magyarország már nyakig benne lenne a háborúban – közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányindító rendezvényén a Millenárison. A kormányfő kiemelte: a háborúpárti kormányok, a brüsszeli bürokraták, Soros György hálózata milliószám küldi a dollárokat Budapestre a háborúpárti baloldalnak. Akik nem is rejtik véka alá, hogy a megbízóik igényének megfelelően kormányváltást akarnak. A békepárti kormány helyett háborús kormányt, nemzeti kormány helyett Brüsszel és Washington alá rendelt bábkormányt akarnak – hangsúlyozta. Hozzátette: ne hagyjuk Magyarországot, harcolnunk kell! Meg kell védeni a magyar emberek békéjét és biztonságát. Meg kell védeni a gazdasági eredményeinket. Meg kell védeni a családjainkat, és különösen is a gyerekeinket. Hogy Brüsszelben is értsék: no migration, no gender, no war! Ez áll a választási manifesztumban, amelyet ma kibocsátunk – mondta Orbán Viktor, aki beszéde végén fel is mutatta a dokumentumot.