Hosszú éveken keresztül erőszakolta saját és mostohagyerekét egy Pest vármegyei rendvédelmi dolgozó

A most 40 éves férfi kihasználta fizikai erejét és nagykorúságáig rendszeresen megerőszakolta nevelt, és saját lányát. Amikor a gyerekek ellen akartak állni, veréssel és gyilkossággal fenyegette őket. A lányok ahogy betöltötték a 18-at, azonnal elköltöztek otthonról.

Fotó: Rendőrségiillusztráció

A férfi az élettársát is terrorban tartotta, sokszor úgy megverte, hogy asszonynak több csontja is eltört. A nőt emellett rendszeresen arra kényszerítette, hogy ő is megerőszakolja a gyerekeit.

A férfi és a nő is letartóztatásban van. A nő beismerő vallomást tett, a férfi azonban mindent tagad.

A nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a férfit 22, a nőt pedig 12 év fegyházbűntetésre ítéljék, illetve a jövőben tiltsák el minden olyan munkától, amelynek során gyerekekkel kerülhetnének kapcsolatba.

Nemrég az Origo írt egy Hajdú-Bihar vármegyei 16 éves lányról, aki megelégelte a rendszeres erőszakot. A szülők bejelentették a lány eltűnését, akit később Debrecenben találtak meg. A kihallgatás során a lány elmondta, hogy apja évek óta szexuálisan zaklatta, amit a pszichológus szakértő is alátámasztott. A 42 éves férfit letartóztatták kihallgatása után.

Egy győri férfit márciusban ítéltek el, mivel az 2018 szeptemberében megerőszakolta saját unokahúgát, majd veréssel fenyegette meg, hogy elhallgattassa. A lány teherbe esett, amit megszakítottak, azonban 2018 decemberében és 2019 júliusában összesen legalább ötször erőszakolta meg, valamint rendszeresen verte. Egyik alkalommal ismét terhes lett a lány, amit szintén megszakítottak. A férfi más ügyek miatt börtönbe került, így a lány és annak édesanyja végül vették a bátorságot és feljelentették. A férfit 2014 óta többször ítélték el erőszakos bűncselekmények miatt, így visszaesőnek minősül - a Győri Ítélőtábla életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki.

Pár évvel ezelőtt egy mosonmagyaróvári férfi rendszeresen erőszakolta 17 éves nevelt lányát, aki akkor második gyermekét várta. A lány könyörgésére azzal fenyegetőzött, hogy lemondanak a születendő gyerek gyámságáról így el fogja veszteni. Az erőszakokat követően többször megverte a lányt. 2019-ben aztán az akkor 3 éves unokáját is megerőszakolta. Végül 16 év fegyházbüntetésre ítélték.