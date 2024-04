Rács mögött marad a hídpénzbotrány központi figurája

Több bűncselekmény is az exügyvéd számláján

Később kiderült, Vig Mór múltja sem makulátlan, egy vesztegetési ügyben például már jogerősen is elítélték. Emellett Viget azzal vádolják, hogy egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban. A bírósági eljárásban tavaly februárban döntés is született, az exügyvédet, miután mindent beismert, két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették. Az ítéletet a Fővárosi Törvényszék azonban hatályon kívül helyezte azzal az indokkal, hogy a sértettek tekintetében a polgári jogi igényről nem döntött az elsőfokú bíróság, amit pótolni kell. Az ezzel kapcsolatban megtartott, két hónappal ezelőtti tárgyaláson a férfi a vádirattal egyezően újra elismerte a bűnösségét, de határozatot egyelőre nem hirdettek.

A férfit (aki nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére) korábban kapcsolatba hozták felesége volt párjának megveretésével is, igaz, az eljárást végül bizonyítékok hiányában megszüntették. Az ügy ugyanakkor ezzel még nem ért véget, mert a sértett pótmagánvádat nyújtott be, amit a bíróság befogadott, így ez a súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB) még folyamatban van.