Egy kaposvári bevásárlóközpontban verte össze az ismerősét egy férfi

A huszonéves férfi tavaly májusban egy kaposvári bevásárlóközpontban

véletlenül összefutott egy nála fiatalabb ismerősvel, akivel előző nap összeveszett az interneten. Ezután kimentek az épület elé, hogy rendezzék a vitát, ez azonban verekedéssé fajult,

ami miatt a fiatalabb férfi megsérült.

Hogy megússza a további verést, visszamenekült az üzletbe, támadója azonban rövid időn belül utolérte, majd

kigáncsolta, ezután a földön fekvő férfit ütni, verni és rugdosni kezdte. Végül a biztonsági őrök vetettek véget a vitának.

Bár az ismerős megúszta könnyebb sérülésekkel, ez azonban csak a szerencsének, illetve védekezésének volt köszönhető.

Fotó: Ügyészség.hu

Az ügyészség a támadó ellen súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat, és felfüggesztett börtön kiszabását javasolta azzal, hogy a bíróság pártfogó felügyeletét is rendelje el, emellett távoltartási végzést szabjon ki vele szemben.

Kísértetiesen hasonló eset történt néhány éve Pécsett, amikor két fiatal lány egy bevásárlóközpontban esett egymásnak, miután előzőleg Facebookon sértegették egymást. Egy székesfehérvári bevásárlóközpontban is összeverekedett egymással két férfi, egy budapesti plázában pedig néhány hete tömegverekedés tört ki. Egy kamasz banda között bele két másik fiatalba, ami végül tettlegességig fajult. Végül rendőröknek kellett közbelépniük. Hasonló eset történt néhány éve egy kőbányai bevásárlóközpontban, amikor négy fiatal támadt rá két másik fiúra, majd ököllel ütötték-verték őket. Tavaly szintén egy budapesti üzletközpontban két migráns család tagjai között tört ki verekedés egy másik budapesti üzletközpontban, a feltevések szerint egy elszámolási vita vezetett eddig. A verekedést követően három embert súlyos fejsérülésekkel szállítottak kórházba. Évekkel ezelőtt pedig a miskolci bevásárlóközpontban verekedett össze több, mint húsz ember. Szintén Miskolcon történt, hogy egy diáklányt megaláztak és bántalmaztak társai egy pláza tetején, egyikük pedig videót készített az esetről, miközben folyamatosan biztatta a támadókat. Tavaly a zalai bevásárlóközpontban is összeverekedett két nő, akik között már régóta feszült volt a viszony. A vita addig fajult köztük, hogy egymás haját tépték. Egy kecskeméti áruház parkolójában pedig egy férfi féltékenység miatt vascsővel esett neki ismerősének, ezek után kést rántott, majd combon szúrta vele, emiatt fegveres garázdaság és súlyos testi sértés miatt is felelnie kellett.

Forrás: Ügyészség