Vitályos Eszter: Magyar Péter csak egy újabb baloldali politikus, egy újabb baloldali párttal

Mit várhatunk el egy olyan embertől, aki fizikailag és lelkileg is bántalmazta a feleségét, aki ország-világ előtt kifordul önmagából, és a dollárbaloldal szekerét tolja?

Hogy tudna ő hitelesen képviselni bárkit is? Ő csak egy újabb baloldali politikus immár, egy újabb baloldali párttal, már most kezébe vette őt a dollárbaloldal, a Bajnai-féle politikai koordinációval. Azon a térfélen mindig ugyanaz történik, a fizető gazdák nem változnak, csak a kirakat. Nem véletlen, hogy pártszövetségünk negyedik kétharmados győzelmét aratta, mert mi nem a levegőbe beszélünk, hanem a magyar emberekért dolgozunk – mondta Vitályos Eszter.



Magyar Péter minden ízében baloldali

Magyar ellenzéki aktivizálódása nemcsak időzített volt, hanem a kormány meggyengítésére szánt, spontánnak tűnő politikai kezdeményezés gondolata jóval korábban megfogalmazódott, mint hogy Magyar a nyilvánosság elé lépett – mondta az Origónak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Századvég tanácsadója azt is mondta: egy komplett nemzetközi hálózatról van szó, amely külföldi finanszírozási hátteret is biztosít a nem magyar emberek érdekeit szolgálni akaró, immár Magyar Péter nevével is fémjelzett baloldalnak. Hozzátette: konzervatívnak, nemzetinek maszkírozza magát, ám valójában minden ízében baloldali és globalista érdekeket képvisel. Egyszóval: hazudik. Ifj. Lomnici szerint ma a nemzetközi progresszív, baloldali körök és hálózatok benne látják, azaz tőle remélik a magyar politikai stabilitás megingatásának, és a nemzeti kormány mielőbbi megbuktatásának lehetőségét.