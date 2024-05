Amibe Karácsony Gergely belefogott, abból csak baj lett

Balesetveszélyessé vált a játszótér a főváros kezelésében

Mivel Karácsony nem foglalkozott a közterületek gondozásával és karbantartásával, számos kerület – a baloldali vezetésűek is – inkább elvégezte helyette a munkát. A IX. kerületi zöldterületeket például azért kaszáltatták jóval később, mert a főváros területtel kezdték a ferencvárosiak, miközben pluszmunkaerőt nem vettek fel a feladatra. A Belváros volt a leglátványosabb, számos teret átvett a fővárostól, amely a végletekig elhanyagolta azokat. Így újult meg a többi között a Hild tér is, ahol ma Kufi figurák várják a gyerkőcöket, és mint minden más belvárosi téren, itt is érvényesül a kék és a zöldszemlélet, amelyről a kamuzöld Karácsony igazán példát vehetett volna.

Katasztrofális mintaprojektek hajléktalanoknak: a „normál” bérlők élete pokollá vált

A Kőbányai úti „horrorházban” 187 lakás van

A „csődpolgármester” úgy segített néhány hajléktalanon, hogy más, fizetős bérlőknek pokollá tette közben az életét.

A megkérdezésük nélkül ugyanis fedél nélkülieket helyezett el a többi között bérházakban vagy nyugdíjasházakban. Innentől az ingatlanokban megjelent a rendbontás, a lépcsőházakban való ürítés, italozás, illetve a gyakorlatilag kiirthatatlan ágyi poloska.

A lap felidézte, hogy a Kőbányai úti horrorházban volt már gyilkosság, lakástüzek, drogosok a lépcsőházakban, rablások, késsel megkergetett gyerekek is, a fizető bérlők meg félelemben élnek.



Ágyi poloskák miatt hurcolták ki a bútorokat

Kiviszik az épületből a lefóliázott, poloskás bútorokat... A pár lakását lefertőtlenítették, a bútoraikat pedig védőruhában és maszkban lévő szakemberek szállították el, hogy elégessék

Újpesten ágyi poloskával küzdöttek a Nyugdíjas Házban, amelynek Márta néni 2001 óta lakója. Elmondása szerint a hely a békesség, a nyugalom és a biztonság szigete volt korábban.

Ez itt nem szociális otthon, mi a bérleményért komoly, egyszeri összeget fizettünk beköltözéskor. Önfenntartók vagyunk, a rezsit és minden mást magunk intézzük. Viszont három fedél nélküli családot beköltöztettek az épületbe, ebből egy pár problémás: az ő lakásukban van a góc. Most ott tartunk, hogy ez az egy pár szétveri 26 másik ember életét

– mesélte akkor a Metropolnak Márti néni, hozzátéve: „Hallomásból tudjuk, hogy a másik nyolc Nyugdíjas Házban is ilyen problémák voltak. Ez azt támasztja alá, hogy a mi gondunk nem véletlen, hanem törvényszerű. Magyarul az irány – a Fővárosi Önkormányzat projektelképzelése –rossz".