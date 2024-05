Tetten értek egy sorozattolvajt Tatabányán

A férfi tavaly januárban egy tatabányai áruházban a pult alól letépett két, egyenként 50 ezer forint értékű fülhallgatót úgy, hogy a termékek csomagolásán lévő műanyag fül leszakadt. A férfi ezután

összefogta a két fülhallgatót, és megpróbálta észrevétlenül kicsempészni a boltból, azonban az üzletvezető tetten érte,

és elindult a férfi felé, mire a tolvaj lerakta a fülhallgatókat egy polcra, és kimenekült az üzletből.

A férfi ezen kívül több bűncselekményt is elkövetett:

2022. április 22-én egy budapesti üzletben

levett a polcról egy több, mint 10 ezer forintos értékű, 1 literes italt, majd a bevásárló kosarába tette. Ezután leszedte róla az áruvédelmi eszközt, majd az üveget a ruhájába rejtette.

A férfi - anélkül, hogy az italt kifizette volna - az önkiszolgáló pénztáraknál távozott, ám a kijáratnál a biztonsági őr feltartóztatta, majd visszavette tőle az italt.

2022. május 27-én pedig taxival utazott, útközben pedig ellopta a sofőr pénztárcáját

a kocsi két első ülése közötti tárolóból a bene lévő 53.000 forinttal, illetve személyes iratokkal és bankkártyával együtt.

2022. december 10-én

szintén a tatabányai áruházból lopott el egy közel 36 ezres kávéfőzőt,

úgy, hogy a vásárlóteret és az előteret elválasztó plexifalon keresztül átnyúlt és a plexi mellett, az áruház vásárlóterében lévő kávéfőzőt kiemelte. Ugyanezzel a módszerrel lopott 2022. december 22-énegy másik kávéfőzőt is.

Az ügyészség a férfi ellen lopás, illetve lopási kísérlet miatt emelt vádat, és felfüggesztett börtönbüntetés 53.000 forintnyi vagyonelkobzás kiszabását, illetve a polgári jogi igényt előterjesztő áldozat kárának megfizetésére kötelezést javasolta.

