Budapesten forgatott videóklippet új albumához a világhírű Mandoki

Egy 80 perces, központi gondolatra épülő album elkészítése ritka vállalkozás a mai zeneiparban, különösen az analóg technológiával végzett teljes folyamat miatt, a mikrofon felvételtől a vinyl lemez vágásáig. Ez a projekt a Mandoki-stúdióban, a Starnbergi-tónál kezdődött, majd New Yorkban, Greg Calbi segítségével és az Emil Berliner Studios-ban folytatódott, biztosítva a kivételes audiofil minőséget.

A Mandoki Soulmates ismét képes volt egy barátságos, vibráló hangzást rögzíteni, amely gyakran hiányzik a digitális felvételekből. Az „A Memory Of Our Future” zenei sokszínűséget kínál, a progresszív rocktól a jazz rockig, ötvözve a kompozíciós mélységet, könnyedséget, művészi szólókat és társadalmi üzeneteket.

A Mandoki Soulmates, a generációkon átívelő szuperbanda, melynek tagjai között olyan legendák találhatók, mint az alapító Leslie Mandoki, Ian Anderson (Jethro Tull), Mike Stern, Al Di Meola, Randy Brecker, Till Brönner, Bill Evans, John Helliwell (Supertramp), Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips (Toto), Tony Carey (Rainbow), Nick van Eede (Cutting Crew), Jesse Siebenberg és Mark Hart (mindketten Supertramp tagok). Az album missziója, hogy hidat építsen, különleges összefogást a zene nyelvén azzal, hogy az emberi egység ügyét szolgálja egy olyan korban, amelyben a társadalmi megosztottság dominál.

Az újdonságon kiemelt jelentőségű a kicsit keleties behatású, igazi prog-rock remekmű, "Blood In The Water" és a gyönyörű, lírai gitártémával induló "Enigma Of Reason" című dalok, amelyek azokra az időkre hívják fel a figyelmet, amikor a hétköznapi életünk elszállt, és a félelmeink valósággá váltak.



Az elsőként megjelenő felvezető, a felkavaró videóklippel együtt érkezett, fülbemászó témával, a "Devil's Encyclopedia" nemcsak egy kiáltvány a totalitarizmus és az agresszió ellen, hanem figyelmeztet a közösségi média propaganda hatásaira is.

Míg a „The Big Quit”-ben igazi párbeszédet folytatnak a különböző hangszerek egymással, a refrén soraiból erős üzenet körvonalazódik: „Nehéz idők kemény embereket nevelnek, Kemény, bátor emberek könnyebb, szebb időket teremtenek, a könnyed idők könnyelmű generációt nevel fel, és a hanyag, könnyelmű generáció nehéz időket teremt megint. Ebből az ördögi körből nem találjuk a kiutat”.