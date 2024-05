Ezek Magyar Péter legdurvább, legagresszívebb őrjöngései

Miséről érkező embereket gyalázott

A napokban történt Magyar Péter legújabb agresszív dühkitörése, melynek alkalmával a baloldali figura egy templomból, a mise végeztével hazainduló embereket, köztük Putnok Fideszes polgármesterét, Tamás Barnabást kezdte el vállalhatatlan módon gyalázni.

Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Ki való guillotine alá? Mutasson rá! - ezt üvöltözte az agresszív exférj, azonban a városvezető nem engedett a provokációnak és a templomi menet és szó nélkül sétált el a baloldali figura által felhergelt emberek előtt. Azonban Magyar itt még nem hagyta abba, amikor látta, hogy célját nem sikerült elérnie, egyre dühösebb lett és fenyegetőzni kezdett.

Remélem újraszentelik majd ezt a templomot, szégyelljék magukat, ki való a guillotine alá polgármester úr? Most legyen bátor! Szégyelljék magukat mind, hogy ilyen embert követnek és templomba mennek.

Magyar ezzel se érte be, a templomból haladó embereket folyamatosan trágár szavakkal illette mindössze azért, mert hívő emberek. Ez annak a fényében nem meglepő, hogy Gyurcsány Ferenc és az általa vezetett baloldal mindig is keresztényellenes volt, így most Magyar Péter is próbál még inkább beilleszkedni a dollárbaloldalba amellett, hogy háború és migránspárti figura.

Őrjöngve kiabált Varga Judittal, nem akarta elengedni

Hiába próbálta meg a HVG nevű baloldali propagandalap eltitkolni a rendőrségi jelentésből a Magyar Péterre legkínosabb részleteket, az Origo ezekről is beszámolt. Ebből kiderült, hogy Varga Judit akkor kért rendőri segítséget, amikor gyerekeit akarta Miskolcra vinni a nagyszülőkhöz. A jelentéstevő tiszt arról is ír, hogy Varga Judit, mielőtt bement volna a lakásba azt mondta neki, hogy „a férje egyedül tartózkodik a lakásban, és az is lehet, hogy nem akarja majd be-, vagy később kiengedni”

A rendőri jelentés szerint miután Varga Judit bement a lakásba, „bentről egyre hangosodó kiabálást, koppanásokat, csattanásokat és veszekedést lehetett hallani”, és hogy – a rendőri jelentés szerint miniszter úgy fogalmazott: „Engedj el! Ha rám zárod az ajtót, és nem engedsz ki, akkor majd kimászom az ablakon”.