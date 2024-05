A viták ellenére az amerikaiak elismerték a zéró tolerancia alkalmazását

A politikus beszámolt arról, nemrégiben találkozott az USA antiszemitizmus elleni küzdelemmel foglalkozó, nagyköveti rangban dolgozó tisztségviselőjével, akivel több, mint egyórás beszélgetést folytatott. A tárgyalás során az amerikai fél pozitívumként emelte ki a magyar kormány által meghirdetett zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben, ahogy azt is, hogy milyen jelentős támogatásokat kap a hazai zsidó közösség, és azt is, semmilyen inzultus nem érte a vallásos zsidókat.

Ugyanakkor megmutatkoztak a véleménykülönbségek is, tette hozzá az államtitkár, az amerikai tárgyalópartner részéről hangoztak el vádak, kritikai hangok, ám ezekre a kormány képviselőjeként válaszolt is. Az egyik ilyen pont volt az a vád, miszerint a magyar kormány a vészkorszak történelmét átírja, és ezt tanítják az iskolákban. Az államtitkár erre annyit felelt, amikor a nemzeti alaptanterv készült, akkor a vészkorszakról szóló rész előkészítésébe bevonták a hazai zsidó szervezeteket, azok szakértőit is, így ez a vád nem igaz. Ugyancsak megemlítette az amerikai kormányzat tisztségviselője a Szabadság téren található templomban lévő Horthy mellszobrot is. Ezzel kapcsolatban az államtitkár megjegyezte, a magyar kormány egyrészt nem szól bele, hogy egy templomban, annak előterében mi található, ahogy azt is elmondta tárgyalópartnerének, hogy a szobor felállításához egy forinttal sem járult hozzá a magyar kormány.

