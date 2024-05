Karácsony Gergely már a 2019-es kampányban is külföldről kapott pénzt

Pénzmosás, hamis magánokirat felhasználása, költségvetési csalás, sikkasztás: a többi között ezek azok a bűncselekmények, amelyeket a Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánya körüli pénzmozgások felvetnek – erről beszélt a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Századvég Alapítvány jogi tanácsadóját a lap azokról a dokumentumokról kérdezte, amelyekből néhány napja kiderült: a főpolgármester kampányát már 2019-ben is külföldről finanszírozhatták.

Gyurcsány embere a középpontban

Ahogy a 2021-es baloldali előválasztási kampány külföldről érkezett pénzadományainak, úgy a két évvel korábbi főpolgármester-jelölti kampány finanszírozásának szálai is Tordai Csaba ügyvédhez vezetnek. A Magyar Nemzet értesülései szerint már Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát is külföldről pénzelték. A lap birtokába jutott – feltehetően a főpolgármester közvetlen bizalmi köréből kiszivárogtatott – dokumentumok szerint a külföldről érkezett pénz Mravik Zsolt, Tordai Csaba élettársának cégébe futott be.

A lap arra is emlékeztetett, hogy

Mravik 2014 óta szinte folyamatosan vezetői pozíciót tölt be Karácsony Gergely mellett.

Jelenleg a Fővárosi Vízművek kommunikációs vezetője. Az ő tulajdonában van a Bakony Rental Kft, amelynek jogi képviseletét párja, Tordai Csaba látja el. A cég székhelye pedig közös lakcímükre van bejelentve.

Mint írták, a vállalkozást 2018-ban még Bakony Waste Energy Kft. néven alapították, akkor üzem- és tüzelőanyag nagykereskedelemmel foglalkozott. A vállalkozást 2019 februárjában nevezték át Bakony Rental Kft.-re, ezután kínálata közvélemény-kutatással és társadalomtudományi humán kutatással bővült.

Hirtelen jött siker

A cikk információ alapján az új portfóliót óriási árbevétel követte. Az önkormányzati választás évében hirtelen 238-szoros növekedést produkált. A Bakony Rental egy összegben 112,5 millió forintot kapott külföldre végzett tanácsadói szolgáltatásáért. Ebből Mravik Zsolt még az októberi önkormányzati választások előtt kivett 84 milliót, amiből a lap információi szerint 75 millió forintot egy városházi dolgozó segítségével Perjés Gáborhoz juttatott.