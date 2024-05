Kocsis Máté: A baloldal célja, hogy mielőbb fel tudjon állítani egy háborúpárti baloldali kormányt

Kocsis Máté leszögezi: akik most az új baloldali szereplők mögött állnak - Bajnai Gordon, Ficsor Ádám, "a régi datadatosvilág", plusz azok, akik a dollárokat behozták a 2022-es kampányba -, ismét felbukkantak, és "ugyanazt a struktúrát, amit a régi kampányban a baloldali pártok mögé felépítettek, most áttették máshova". A frakcióvezető arról is beszél, hogy

külföldi befolyásszerzési kísérlet zajlik ismét, aminek a célja nem egy ember felépítése, aki bosszúból csak a saját pecsenyéjét sütögetve politizál, hanem sebet ejteni a magyar kormányon, hogy előbb-utóbb, de inkább mielőbb fel tudjanak állítani egy háborúpárti baloldali kormányt Magyarországon.

