Magyar Péter egyik legfőbb rajongója pezsgőt bontana, ha Orbán Viktort lelőnék

„Én meg már azt hittem a csutit viszik, be is raktam a pezsgöt a hütöbe most vehetem ki.” Ezek után idézzük fel, ki az a Láng Balázs, aki újabban Magyar Péter és pártja körül bukkant fel.

Aki „a fél világot hazahozta” Magyarnak

Lángról azt érdemes tudni, hogy régóta segíti a dollárbaloldalt: 2007-ben a Gyurcsány-kormány – soha meg nem épült – kormányzati negyedért felelős kommunikációs igazgatója volt. 2017–2018 között másfél éven keresztül a Hír TV szerkesztője (amely ekkor még Simicska érdekeltségébe tartozott). Itt együtt dolgozott Magyar testvérével, Magyar Mártonnal.

A kampány után kiköltözött Londonba és közel négy évig szabadúszó újságíróként és kommunikációs szakemberként dolgozott, de továbbra is részt vett kampányokban. Létrehozta az „Angliai Magyarok a 2022-es kormányváltásért” nevű Facebook-csoportot és egy saját weboldaluk is volt diasporaaid.co.uk néven. Tehát a dollárbaloldal érdekében mozgósított külföldön.

Ilyen előzmények után kötött ki április 6-án Magyar Péter mellett a Kossuth téren rendezett tüntetésen a színpad mögött. Ahogy fogalmazott: „Hazajöttem, és hoztam magammal a fél világot…”

Láng Balázs később a Klubrádiónak adott interjúban több leleplező állítást tett Magyar Péter korteskedésének finanszírozási hátteréről.

– Nagyon sokan, tömegek (támogatják) külföldről, (…) nem kell megfejteni, hogy kap-e külföldről támogatást, mert kap! – jelentette ki Láng. Noha egy másik interjúban, a Magyar Hangnak igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy mindössze kívülállóként szemléli a baloldal új messiásának tevékenységét, s hogy nincs „formalizált kapcsolata” Magyar Péterrel, Bolgár György műsorvezető kérdésére ennek ellentmondóan fogalmazott: „Igen, én személyesen is támogatom Magyar Pétert és támogatni is fogom”.