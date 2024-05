Magyar Péter és társai: Így gyalázza a magyarokat a baloldal

Karácsony Gyurcsány embere

A baloldal tényleg ennyire gyűlöli a magyarokat?

Azzal, hogy a Karácsony Gergely által kinevezett és posztján hagyott utasokat gyalázó BKK-vezér folytathatja a munkát, jól mutatja, hogy mit is gondol valójában a választókról a baloldal. Idén tavasszal robbant a botrány: Walter Katalin miszerint az utasokat a járatritkítás folyamatába bevonni olyan lett volna, mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele. Ez csupán egy csepp a tengerben a baloldal elmúlt évtizedekbeli gyalázkodásai közül. Bár Márki-Zay Péter botrányos kijelentéseit eddig senkinek sem sikerült túlteljesítenie, de Gyurcsány Ferenc, Bangóné Borbély Ildikó, Vona Gábor, Lengyel László és Mesterházy Attila sincsen messze lemaradva tőle. Ami közös ezekben a botrányos kijelentésekben, hogy egyiktől sem határolódott el Karácsony Gergely vagy a baloldal bármely tagja.

Márki-Zay Péter, a gyalázkodás koronázatlan királya

A jobboldali szavazók gyalázásában az első hely mindenképpen Márki-Zay Péter bukott baloldali kormányfő-jelöltnek jár. Még 2021 novemberében nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen arról beszélt, hogy azok a választók, akik támogatják a rezsicsökkentést és ellenzik a migrációt, olyanok, mint a sötétben tartott, trágyával etetett gombák. Egyébként nem először gyalázta a baloldali politikus a rezsicsökkentés támogatóit.

Na, a rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás

- mondta Márki-Zay Péter egy fórumon Gárdonyban. A baloldali politikus szerint mint a rezsicsökkentés, hogy mindent lehet jól csinálni, okosan csinálni, meg lehet ostoba módon csinálni, lehet néphülyíteni. 2020 augusztusában Hódmezővásárhely baloldali polgármestere a Facebookon megosztott heti videójában arról beszélt, hogy a Fideszre a szegény és műveletlen magyarok szavaznak. A politikus videójában hozzátette, hogy a tehetős és a képzett emberek viszont elutasítják a mostani kormányt, ami nyilvánvaló hazugság, hiszen a szociológiai és a közvélemény-kutatások teljesen megcáfolják a több millió magyar embert szegénynek és műveletlennek nevező baloldali politikust.

2021 januárjában, mint ahogy megírtuk, a Csendes Vásárhelyért nevű Facebook-oldal vette észre, hogy amikor közel kétórás online előadása során az idősebb korosztály halálozási arányát érintette, olyan megdöbbentő kifejezéseket használt, mint hogy „hullanak az idősek, pusztulnak".

GYAKORLATILAG ÚGY BESZÉLT AZ IDŐSEKRŐL, MINT AZ ÁLLATOKRÓL, UGYANIS AZ ÁLLATVILÁGBAN JELLEMZŐ AZ ÉLŐLÉNYEK PUSZTULÁSA, MÍG AZ EMBEREK MEGHALNI SZOKTAK.

A koronavírus-járvány során folytatott halálkampányát üdvös dolognak tartotta Márki-Zay, majd kijelentette:

a Covid miatt is megtizedelt időskorú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre

- mondta Márki-Zay Péter. Majd egy másik megnyilvánulásában ismét botrányosan folytatta a járvány kezdete óta tartó baloldali álhír- és halálkampányt:

egyre csökkennek. Rájuk az idősebb generáció szavaz, amelyet megtizedelt az a Covid.

Az LMBTQ-propaganda miatt aggódó szülőket is gyalázta Gyurcsány jelöltje

Márki-Zay 2021 december elsején, amikor az M1 stábjának nyilatkozott, azt mondta, hogy

EGYBŐL ELTÖRÖLNÉ A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNYT, MAJD NYÍLTAN ELMEHÁBORODOTTNAK NEVEZTE AZOKAT A SZÜLŐKET, AKIK JOGGAL AGGÓDNAK A NYUGATON MÁR KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A GYEREKEKRE ZÚDULÓ LMBTQ-PROPAGANDA MIATT.

"Ki az az elmeháborodott, aki azt gondolja, hogy szülői engedély nélkül akar bárki Magyarországon vagy bárhol a világon óvodás gyerekeknek nemet változtatni?" - mondta azokról, akik joggal aggódnak a gyerekeikért, miközben közismert, hogy Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már óvodás korban elkezdik a kisgyerekek érzékenyítését az LMBTQ-propagandával. Nem sokkal ezután december 6-án a baloldali politikus

A VIDÉKI POLGÁROKAT EGYSZERŰ, FALUSI TUDATLAN EMBEREKNEK NEVEZTE.

A Facebook-oldalán közzétett videónyilatkozatában a következőket mondta a hódmezővásárhelyi miniszterelnök-jelölt: „azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni, hogy például migránsszámlálós kampány kell, hiszen hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy, ahogy '18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítják a falusi, egyszerű, tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat".

MÁRKI-ZAY KIJELENTÉSEIBŐL EGYÉRTELMŰVÉ VÁLHAT BÁRKI SZÁMÁRA, HOGY A VIDÉKIEKRŐL EGYFAJTA UNDORRAL, MEGVETÉSSEL BESZÉL.

Fontos megjegyezni, hogy Karácsony Gergely egyetlen fenti kijelentéstől sem határolódott el, sőt ő maga lépett vissza Márki-Zay Péter javára.