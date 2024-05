Gyurcsány háborúpárti honvédelmi minisztere is beállt Magyar Péter mögé

Az egykori szocialista kormányzatok egyik meghatározó figurája tűnt fel Magyar Péter mögött a háborúpárti Juhász Ferenc személyében. A Medgyessy- és az első Gyurcsány-kormány honvédelmi minisztere több Facebook-bejegyzést is megosztott az elmúlt hetekben, amelyekben a baloldal új reménysége mellett vallott színt. Például előre jelezte, hogy Magyar Péter március 15-i, zászlóbontásnak aposztrofált tüntetésén kíván részt venni a nemzeti ünnep napján, s a március 14-én kelt bejegyzésében arra is kitért, hogy Magyartól és a körülötte kialakuló csoportosulástól nemcsak kormányváltást, hanem ellenzékváltást is vár - írta a Mandiner.

Kritikátlan Magyar-rajongás

Ezt követően Juhász több hasonló posztot is megosztott, például egy március 23-i bejegyzésében kritikátlanul egyfajta politikai messiásként emlegette Magyart: „(...) Az ellenzéki politika és magatartás ( és persze a politikusok ) azok, akik érdektelenné váltak, mert kiirtották az emberekből a reményt, a hitet a változásban… Magyar Péter ezt hozta vissza!” Érdekesség, hogy bejegyzésében Juhász Lendvai Ildikónak is kiosztott egy fricskát, amiért az MSZP egykori elnöke a mérsékelt optimizmusa mellet óvatosságra is intette a táborát a Magyar Péter-jelenség és az ezzel összefüggő csodavárás kapcsán.

Egy április 4-i bejegyzésében pedig egy „Zs.”-ként hivatkozott barátjával folytatott levelezését tette közzé, amelyben Magyar április 6-i tüntetéséről volt szó. Figyelemreméltó, hogy Juhász Ferenc ebben az írásában már azt vizionálta, hogy Magyarék rögtön a legnagyobb baloldali erővé léphetnek elő: „A szombati naggyűlés (sic!), ha tényleg elég nagy, akkor deklarált céljával ellentétben nem Orbánt fogja leváltani, hanem az ellenzéket. (...) Ha erre Ti lesztek képesek, akkor a támogatásom a tiétek, mert én is úgy vagyok vele, hogy: Orbánék menjenek, oda ahova egyre többen szeretnénk!!”

Háborúpárti nézetek

Emlékezetes: Juhász Ferenc az orosz-ukrán háború kitörése idején militartista, háborúpárti nézeteinek adott hangot. Mindössze két nappal a konfliktus kirobbanása előtt, 2022 február 22-én az ATV adásában azzal hergelte a közvéleményt, hogy lőszerszállítmányok küldését sürgette az ukrán félnek. – Az alapkérdés, hogy miért nem adunk mi adott esetben lőszert, hiszen most a haderőfejlesztés kapcsán elvileg van lőszergyárunk, elvileg van fegyvergyárunk” – hangoztatta.

Juhász Ferenc csak egyike azon jó néhány baloldali szereplőnek, akik Magyar Péter és a mozgalma körül bukkantak fel az elmúlt hetekben. Közülük a legfontosabb a Bajnai Gordon nevével fémjelzett datadatos csapat.

A kiterjedt céghálóval és szerteágazó üzleti, valamint politikai kapcsolatrendszerrel rendelkező kör ráadásul Magyarék mozgalmának több különböző szintjén és számos aspektusában van jelen, s teljesen átszövi az új baloldali projektet.

Az adatvédelmi botrány

Így például a Taplramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatójában a datadatos céghálóba tartozó két vállalat, az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org szerepelt. A Magyar Nemzet tényfeltáró cikkének megjelenése után a Datadat tagadta, hogy üzleti kapcsolat lenne a cégháló és Magyar mozgalma között, ám mindössze néhány óra telt el, és eltűnt a két cég neve a dokumentumból.