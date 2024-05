Magyar Péter pártja azért jött létre, hogy elrejthessék az ellopott pénzt?

Egy olyan a bíróság által jogerősen pénzügyi maffiának, bűnszövetkezetnek nyilvánított szervezet vezető tagjaként tevékenykedett, amely végül hétmilliárd forintot tüntetett el a hatóságok és a meglopott emberek elől.

- írta Sájer Máriáról a lap.

A Tisza Párt alapítója is együttműködött a csalássorozatban

A Magyar Nemzet közölte, a Metropolnál jelentkezett károsultak most állítják és bírósági ítéletek is bizonyítják, hogy Deák Boldizsár, a Tisza Párt alapítója és Sájer Mária szorosan együttműködött a csalássorozatban. Egy beetető „étlapot” állítottak össze a fedezetként felkínált ingatlanokból, hogy minél több ember pénzét megszerezhessék. Az áldozatok közül többre személyesen nyomást gyakoroltak, hogy több pénzt adjanak át az értékes „fedezeti” ingatlanokért cserébe.

A károsultak a fényképek alapján felismerték őket, gyakran látták együtt a párost a budapesti Bankcenterben tartott „beetető” előadásokon.

A lap szerint amikor Magyar Péter politizálni kezdett, Sájer Mária volt az, aki felajánlotta neki a Deák Boldizsár által alapított Tisza Pártot, annak pénzügyi lehetőségeivel együtt. Szerintük Sájer pontosan ismerte ezeket, hiszen a bírósági ítélet szerint a legnagyobb összeget, több mint 400 millió forintot ő maga csalt ki az áldozatoktól. Ennek a pénznek is nyoma veszett, a mai napig hiába keresik a hatóságok. Úgy látják, Magyar Péter azonnal megláthatta a lehetőséget, hiszen nemcsak egy „üres” pártot, hanem pártkasszát is kereshetett, hogy legyen miből finanszíroznia hirtelen berobbantott politikai akcióit. Nem véletlen tehát az sem, hogy Magyar a csalássorozatban döntő szerepet játszó Sájerre bízta a szervezet pénzügyeit. Az eltűnt hétmilliárdot a mai napig keresik a hatóságok, és erős a gyanú a Metropol szerint, hogy a Tisza Párt eredetileg azért jött létre, hogy politikai szervezet mögé rejthessék az ellopott pénzt.