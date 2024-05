Újabb elképesztő részletek derültek ki Magyar Péter anyós-gazdasági vezetőjének milliárdos csalásáról

A közelmúltban alapjaiban rengette meg a hazai nyilvánosságot az a Metropol által nyilvánosságra hozott információ, miszerint Magyar Péter egyik legközelebbi bizalmasát, Sájer Máriát (aki egyben a korszakváltást hirdető baloldali politikus anyósjelöltje is) korábban jogerősen négy év fegyház - azaz a legsúlyosabb büntetés-végrehajtási - fokozatban letöltendő szabadságvesztésre ítélt a bíróság egy több mint 1200 embert, 8 milliárd forint értékben megkárosító bűnszervezet tagjaként elkövetett csalási ügy miatt. A Sájer Mária közreműködésével megkárosítottak - akik között jelentős számban voltak kisnyugdíjasok is - azóta sem juthattak hozzá mintegy 7 milliárd forinthoz – írta a tuzfalcsoport.blogstar.hu.

Még a rotterdami kikötő is képbe került

Az akkori, archív médiaforrások beszámolói - többek között a Magyar Nemzet és az egykori Népszabadság - áttanulmányozását követően újabb részletekre bukkant a portál.

Az elkövetők és az általuk úgynevezett „brókerként” foglalkoztatott bűntársaik, mint például Magyar Péter anyósjelöltje, Sájer Mária is - többek között - azzal a történettel verték át a károsultakat, hogy befektetéseikből „kikötői hitelt folyósítanak” majd a rotterdami kikötő hajósainak.

A csalók ígérete szerint, a „minden fél számára kölcsönösen előnyös” konstrukció lényege abban állt, hogy a vonatkozó előírások alapján a hajósok csak a kikötői díjak és illetékek megfizetését követően rakodhatnak ki hajóikból, így számukra a gyors ügyintézés és az azonnali fizetés okán praktikus néhány napra, és akár napi több százalékra is hitelt felvenni, amelyet aztán pár nap múlva a bevételeikből haladéktalanul és kamatostul tudnak visszafizetni.

De Sájer Mária és bűntársai további, a piaci kamatokhoz képest extrém magas hozammal kecsegtető konstrukciókkal is hitegették a befektetőket: ötvenmillió forint felett havi 30, alatta 20 százalékos kamatot ígértek, de akadt olyan konstrukció is, amelyben 50 százalékos hozammal kecsegtettek. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy 2010-ben a banki kamat évi 5-6 százalék körül alakult – tette hozzá.

A különböző pénzügyi, „befektetői” tranzakciókban egyvalami közös volt: azokról semmiféle hivatalos szerződés nem készült, jelentős részüket ugyanis papírok nélkül, vagy kölcsönügyletként szerepeltették.

Sájer Mária és bűntársai azonban a valóságban semmilyen érdemi befektetési tevékenységet nem folytattak, hanem egy piramisjátékként üzemelő, szisztematikus rendszert működtettek, amelynek lényege, hogy a befektetők tőkéjét, illetve annak hozamát a sorrendben őket követő ügyfelek pénzéből fizetik vissza.

Magyar Péter pénzügyi főnöke, titkárságvezetője, Sájer Mária tudhatja, hova tűnt el 7 milliárd forint

Fotó: Metropol

Szűkített körnek fizettek csak

Az elkövetők ugyanakkor még ezen, a már önmagában is törvénytelen működési mechanizmuson is tudtak csavarni egyet, hiszen az általuk működtetett bűnszervezet - nyilvánvaló okokból kifolyólag - többnyire csak a gazdag vagy híres ügyfeleknek, valamint az alvilág veszélyes szereplőinek fizetett.

A pénz többnyire nylonzacskókban, többek között benzinkutaknál, a BankCenter előtti bokrosokban, vagy épp plázák parkolójában került átadásra, mindezt a kispolgárok és kisnyugdíjasok kárára.

Utóbbiak tekintetében a „brókerek” újabb és újabb kitalált történeteket kreáltak arról, hogy miért marad el a kifizetés. Ilyenkor többnyire arra hivatkoztak, hogy a kisbefektetők pénze külön-külön önmagában semmire sem elég, ezért az ügyletek lebonyolítása sokkal összetettebb, időigényesebb folyamat. Mindeközben a bűnszervezet vezetői különböző fiktív Facebook-posztokat gyártottak a „befektetők érdekében megvalósuló” külföldi utazásaikról, közösségi médiás oldalaikon pedig mindvégig sikertörténetként állították be tevékenységüket. Hasonlóan járt el Magyar Péter bizalmasa is, aki ebből a célból még egy saját weboldalt is fenntartott.

A csalássorozat a bűnszervezet vezetője, F. Attila letartóztatását követőn sem állt meg, ellenkezőleg, bizalmasa, S. Mária aktív közreműködése mellett új lendületet vehetett.

Ezt követően ugyanis a még szabadlábon lévő elkövetők - köztük Sájer Mária is - stratégiát változtattak és további pénzgyűjtésbe kezdtek a bűnszervezet vezetőjének „kiszabadítására”, ügyvédi költségei fedezésére, azzal hitegetve a reményvesztett ügyfeleiket, hogy a befektetett pénzeik továbbra is hiánytalanul rendelkezésre állnak, az azokhoz való hozzáférésnek csupán a kényszerintézkedés képezi akadályát. Mindezt hamis banki papírokkal és igazolásokkal igyekeztek bizonyítani, így többek között azt is, hogy F. Attila nevén kilencmillió euró „per-, igény- és tehermentes, jogtiszta és elszámolt” összeget tartanak nyilván a bankban, „amellyel szabadon rendelkezhet”. Ezt az immorális hozzáállást a bíróság később minősítő körülményként értékelte.

Mértéktelen rongyrázás