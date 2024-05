Orbán Viktor: A háború nem áll meg, az eszkaláció felé mozog

A kormányfőt először a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merényletről kérdezték. Orbán Viktor szerint azt még nem tudjuk, hogy magányos elkövető követte-e el a merényletet, de azt tudjuk, hogy az elkövető háborúpárti volt.

A miniszterelnök azt is elárulta, hogy a magyar titkosszolgálat együttműködik a szlovák titkosszolgálattal, ahogy más európai és NATO-országokéval is. Az orosz hekkerek külügy elleni támadásáról szóló kérdésre Orbán Viktor elmondta, hogy ma már a titkosszolgálatok tevékenysége egyre inkább a kibertérbe kerül. Azt is elmondta, hogy nemcsak Oroszország próbálkozik betörni a magyar állami szervek szervereire, de ezekről nem szabad beszélni, mert az csak a gyengeségeket fedné fel. Visszatérve a Fico elleni merényletre kiemelte, hogy a miniszterelnök nem teheti meg, hogy nem megy az emberek közé, nem élhet az emberektől elzárva. Ugyanakkor a biztonságot igyekezni kell maximalizálni.

Meg fog változni a háborúpárti hozzáállás

Az Ukrajnában zajló háborúról elmondta, hogy szét kell választani az európai és amerikai színteret. Európában csak Magyarország a békepárti, illetve az utóbbi időben a Fico átmanőverezte Szlovákiát a békepártiak közé. Ugyanakkor szerinte a békepártiak száma a szavazók körében mindenhol nő. Ezért az európai parlamenti választás után az európai miniszterelnökök hozzáállása a háborúhoz meg fog változni. Európa ugyanis demokratikus.

Ez azért is fontos, mert a háború nem áll meg, és az eszkaláció felé mozog. Ma már olyan lépéseket fontolgatnak, melyeket a háborúpártiak is túlzásnak tartottak korábban. Ez azonban nem csak európai folyamat, hiszen novemberben az Egyesült Államokban is választás lesz. Szerencsés esetben ez a békepártiak győzelmét és a tűzszünetet hozza.

Orbán Viktor szerint a béketárgyalásokban résztvevő szereplők kiléte is kérdéses, ez ugyanis egy proxyháború. Ezért két tárgyalásra lesz szükség, Oroszország és Ukrajna, illetve Oroszország és az Egyesült Államok között.

Villámcsapás

A belpolitikai kérdésekre kitérve szó esett Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról, melyről elmondta, hogy az azt kiváltó ügy villámcsapásként érte. Elmondta azt is, hogy a helyzetben eszköztelen volt, hiszen a köztársasági elnök hivatala független a kormánytól. Varga Judit lemondása kapcsán pedig elmondta, hogy az némiképp túlzás lehetett, hiszen egy 25 éves gyakorlatot követett az egykori igazságügy miniszter. A miniszterelnök elmondta, hogy a történtek után leült egy kávéra a lemondott politikustársaival és azt is elmondta, hogy Varga Judittal ma is szokott egyeztetni, hiszen rendkívül felkészült politikusról van szó.