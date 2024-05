Így nyerhet Szentkirályi Alexandra Budapesten

Mráz Ágoston Sámuel

Gyurcsány bukhatja a budapesti közgyűlést

Mráz Ágoston Sámuel arról is beszélt, hogy Vitézy Dávid személye nagy csábítás lehet a baloldali szavazóknak is, ezért Karácsony mindent elkövet azért, hogy az LMP jelöltjét fideszes jelöltnek állítsa be. Bármi megtörténhet ezen a választáson, de visszalépésekre nem számít. Úgy vélte, Karácsony azt üzeni, hogy Szentkirályi Alexandra gyenge, ami Budapest jelenlegi vezetőjétől aljas kommunikációnak tekinthető, mivel ez egyáltalán nem igaz, hiszen nő a kormánypárti jelölt támogatottsága. A Nézőpont vezetője emlékeztetett: három polgármesterről is bebizonyosodott, hogy olyan „kripto-DK-sok”, akik átálltak Gyurcsányhoz a 2019-es választások után.

Arra számít, hogy ha a Fidesz-kampány erős lesz, akkor a kormánypárt 11-12 képviselőt delegálhat a fővárosi közgyűlésbe.

A többség 17 képviselőtől számolható, és ha Vitézy Dávid listája is bejut, akkor kialakulhat egy ad-hoc koalíció, Gyurcsánynak pedig nem lesz 50 százalék feletti többsége.

Ebből következően Karácsonynak és Gyurcsánynak lehet, hogy olyan koalíciót kell kötnie, amire nem gondoltak, például a Magyar Péter-féle Tisza Párttal – mondta az igazgató. Hozzáfűzte: a főpolgármester nem tud elszámolni másfél milliárd forinttal a Lánchíd felújításánál, helyette olcsó összeesküvés-elméletekkel próbál kontrázni.

Závecz Tibor

Nem számítanak visszalépésekre

Závecz Tibor egyetértett Mráz Ágoston Sámuellal abban, hogy ő sem számít visszalépésekre. Mint mondta, méréseik alapján két héttel ezelőtt Karácsony Gergely 38-39 százalékon állt, 23 százaléka volt a Vitézy Dávidnak és 16 százaléknyi szavazó támogatta Szentkirályi Alexandrát. Kérdés, hogy Magyar Péter megérkezésével az ellenzéki szavazók mennyire akarnak ellenzéket váltani, és ez mennyire befolyásolja Karácsony Gergely esélyeit.

Még nem egyértelmű, hol lesz az ellenzéki szavazók szavazatmegosztásának a határa, vagyis leszavazzák-e a DK-Párbeszéd-MSZP koalíciót amellett, hogy támogatják Karácsony Gergelyt

– fogalmazott. A közvélemény-kutató intézet igazgatója most úgy látja, hogy Karácsony a főpolgármesteri poszt legnagyobb esélyese, a fővárosi közgyűlés összetételében viszont aligha lesz Karácsony Gergelynek többsége.