Szijjártó Péter: Csak a mai vállalati tárgyalások nyomán nagyjából 150-200 millió eurónyi beruházási szándékról számoltak be nekem a japán partnerek

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a japán cégek a tizedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, körülbelül 50 ezer embernek adva munkát és mivel egy G7-es országról beszélünk a világ egyik legnagyobb gazdaságával, akkor érthető, hogy miért a gazdaság szolgáltatta a legfőbb témát ma Kamikawa Yoko külügyminiszterrel

- folytatta.

A politikai szándékot tettek is követik majd, így egy biztos: a magyar-japán együttműködés az elkövetkezendő időszakban is nagyon pozitív szerepet fog játszani a magyar gazdaság megerősítése szempontjából

- jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Tokióban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt is bejelentette, hogy nukleáris megállapodás jött létre Magyarország és Japán között és azt is hangsúlyozta, hogy a magyar kormány elutasít mindenféle politikai nyomásgyakorlást azt illetően, hogy milyen forrásokból vásároljon energiát, és mindig is a nemzeti érdek szempontjából legjobb megoldásokat fogja választani.