Tripponék egy hazug cikkel terelnék el a figyelmet a korrupciós ügyükről

Az Újpesti Hírmondó hét darab lakásként említ meg olyan, csak papíron lakás besorolású, valójában romos albetéteket, amelyek már jóval korábban teljesen lakhatatlanná váltak, javíthatatlan állapotban voltak. A környékbeliek jól emlékezhetnek az áldatlan állapotokra, a folyamatos panaszokra. A Google Earth pedig mind a mai napig mutatja, hogy hogyan is néztek ki a cikkben lakásoknak hazudott ingatlanok.

A cikkben említett lakások

Az említett ingatlanok pontosan azért is kerültek telekáron értékesítésre, mivel magasabb áron nem lehetett volna azokat eladni. Így az újpesti vagyonkezelő megspórolta a bontás költségeit. Wintermantel Zsolt Facebook-posztjában felhívta arra a fontos tényre is a figyelmet, hogy

a város irányítását 2019-ben, négy és fél éve Déri Tibor és Trippon Norbert vette át, tehát felelős városvezetőként tehettek volna jogi lépéseket, ha bármilyen szabálytalanságot észleltek az említett ügyletek kapcsán. De semmi ilyet nem tettek, mivel ők is tudják, hogy semmilyen szabálytalanság nem történt!”

Trippon nagy bajban van

Érdekes egybeesés az, hogy éppen most állt elő a Tripponék szócsöveként működő portál a hazugságokkal és csúsztatásokkal hemzsegő írással, amikor néhány nappal ezelőtt a NAV nyomozói házkutatást tartottak az újpesti alpolgármester, és DK-s polgármester-jelölt otthonánál.

Trippon Norbert alpolgármester.

Fotó: Facebook

Bár minden részletet még nem lehet tudni a büntetőügyről, az azonban a sajtóban kiszivárgott információk szerint, már három gyanúsítottja van az ügynek, a bűnügy szálai pedig egy 2019 óta létező, hierarchikusan felépített, számlagyáras bűnszervezetig vezetnek vissza.

Wintermantel Zsolt posztjában így ír:

Trippon Norbert végső kétségbeesésében, egy olyan helyzetben, amikor kétes ügyleteivel saját családját is bűncselekménybe sodorhatta, újabb bűncselekményeket elkövetve másokat, tisztes vállalkozókat és egyéb szereplőket vádol meg hamisan, amivel tovább nehezíti saját helyzetét.”

Ahogy, arról az Origo számolt be elsőként, Trippon Norbert alpolgármester egy 240-270 millió forint értékű házzal is gazdagodott, amely ingatlan még egy 80-100 millió forintos felújításon is átesett.