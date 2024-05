Egyetlen ukrán menekültet sem ad ki Magyarország

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért is felelős miniszterelnök-helyettes tavaly ősszel azt mondta, Magyarország nem ad ki egyetlen ukrán menekültet sem, függetlenül attól, hogy az illető Kijev szerint hadköteles-e, vagy sem. Akkor Semjén Zsolt azt is hozzátette, „minden Ukrajnából menekült Magyarországon szabad ember, aki szabadon eldöntheti, hogy marad itt, továbbmegy Nyugatra, vagy ha ő úgy dönt, visszamegy”. Most, miután olyan híreket hallani, hogy Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője a hadköteles ukránok EU-tagországokból történő kiadatásáról tárgyal, Semjén Zsolt kijelentette:

Magyarország nem fogja kiadni Ukrajnának a hozzánk menekülteket. Mi nem vizsgáljuk, hogy az illető az ukránok szerint katonaköteles-e vagy sem. Az elemi humánum alapján nem engedjük, hogy a halálba küldjék őket

– közölte. “Nálunk minden Ukrajnából menekült teljes biztonságban van, és minden segítséget megkap, akár magyar, akár ukrán” - tette hozzá.



Semjén Zsolt kijelentette: a kárpátaljai magyarok tekintetében ez természetes nemzeti kötelességünk is, az ukránok esetében humanitárius és jogi evidencia, hiszen senki sem adható ki, akinek az élete veszélybe kerülne. “Márpedig az ukránok azért akarják a kiadásukat, hogy a háborúba, a frontra küldjék őket, ahol az emberek meghalnak. Tehát akik hozzánk menekültek Ukrajnából, mindenki biztonságban van, és nem adjuk ki őket!” - erősítette meg a miniszterelnök-helyettes az ATV-nek.