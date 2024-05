Nincs több idő: eddig soha nem tapasztalt háború jön?

Alekszandar Vucsics szerb elnök szerint a mostaninál sokkal nagyobb háború veszélye fenyegeti a világot. A vezető politikus erről egy választási nagygyűlésen beszélt Valjevóban. Szerbiának éppen ezért békére és stabilitásra van szüksége.

Vucsics később a Prva TV-nek is interjút adott, ahol azt is elárulta, hogy attól tart, már csak kevés idő maradt az orosz–ukrán háború leállítására.

Alekszandar Vucsics szerb elnök

Fotó: MTI/AP/Risto Bozovic

"Félek, hogy a vonat elhagyta az állomást, és senki sem fogja megállítani. Sokkal nehezebb és rosszabb lesz, mint most. Nagyobb tragédia vár ránk, mint a második világháborúban. Egy nagy, világszintű konfliktus közeledik, és kevesen akarják azt megállítani. Amikor a harci gépezet felmelegszik, s a hadiipari lobbik azt felpörgetik, azt nehéz megállítani. Legfőbb ideje, hogy valaki megpróbáljon ennek gátat szabni, de attól tartok, katasztrófa felé tartunk" - fogalmazott Szerbia első számú vezetője, aki Orbán Viktor magyar kormányfő kijelentésére reagált, miszerint Brüsszelben Európa háborúba lépésének előkészítése zajlik.

Hasonló nyilatkozatok hangzanak el egyre több európai vezető szájából is az utóbbi időben, akik mind arra figyelmeztetnek, hogy igenis van félnivalója a kontinens lakóinak. Erre utalt a szerb elnök is. Emmanuel Macron francia vezető például már egyáltalán nem tartja kizártnak, hogy európai csapatok induljanak Ukrajnába. Azóta már több ország is csatlakozott ehhez a háborús pszichózishoz. Észtország vezetése például már javában folytat tárgyalásokat arról, hogy csapatokat küldjön Ukrajna nyugati részébe, hogy átvegyék az ukrán erőktől a nem közvetlen harci feladatokat. Ezzel tehermentesítenék az ottani ukrán katonákat, ezzel pedig még több ukrán harcolhat a fronton.

Az orosz válasz azonban a szakértők szerint kegyetlenek ígérkezik. Moszkvai politikusok ugyanis már többször hangsúlyozták, hogy Franciaország ukrajnai részvétele nagymértékben növeli a két atomhatalom összecsapásának kockázatát a csatatéren. Így akár valóban bármelyik pillanatban nagyon is eldurvulhat és kiszélesedhet a fegyveres konfliktus.