Már nyomtatják a június 9-ei választásokra a szavazólapokat

A szavazólapokat a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében eltérő színű kerettel látták el: az EP-szavazólap kerete kék, a főpolgármesteri szavazólapé rózsaszín, a polgármesteri szavazólapé sárga, a vármegyei közgyűlésé szürke. Az egyéni listás és egyéni választókerületi szavazólap egységesen fehér színű, a nemzetiségi szavazólapok pedig zöldek. Ezeket a szavazóknak zöld színű borítékba kell tenniük és le kell zárniuk, különben szavazatuk érvénytelen lesz.

Szavazólapok a budapesti ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. épületében 2024. május 22-én. Nyomtatják a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az európai parlamenti képviselők június 9-ei választásának szavazólapjait a nyomdában.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A legtöbb szavazólapot a fővárosban szavazók kapják: főpolgármesterit, polgármesterit, települési egyéni választókerületit, fővárosi listásat és EP-választásit. A nemzetiségi választópolgár - amennyiben nemzetisége települési, területi és országos választást is tarthat - még további három szavazólapot kap. A megyei jogú városban szavazók a polgármester mellett a települési egyéni választókerületi képviselőre és az EP-listára szavazhatnak. A tízezer lakosnál kisebb településeken és a tízezer lakosnál nagyobb, nem megyei jogú városokban élők ezen kívül vármegyei listás szavazólapot is kapnak. A külképviseleteken illetve levélben szavazók - és az EP-választásra átjelentkezők - csak egy, EP-listás szavazólapot kapnak.

Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója elmondta, a szavazólapok nyomtatása több mint egy hete kezdődött és jelenleg is tart, a szavazólapok gyártására 250 tonna papírt használnak fel. A szavazólapokat többféle biztonsági jellel is ellátják, így például a szavazólapon szőnyegszerűen elhelyezett vízjellel (ez Magyarország címerét és a "Magyarország" feliratot mutatja), valamint szőnyegszerűen elhelyezett mikroperforációval, ami Magyarország körvonalát mutatja, közepén "H" betűvel. Ezenkívül a nyomda szabad szemmel nem látható, a papír anyagába kevert biztonsági elemeket is elhelyezett a szavazólapokon, ez az úgynevezett biztonsági pettyezés.

A nyomda a jövő hét végéig készen áll arra, hogy a jelöltek visszalépését figyelembe vegye, azaz a visszalépőket leveszik a szavazólapról és új szavazólapot nyomtatnak. Az ezt követően visszalépőket a helyi választási irodákban kell majd "lehúzni" a szavazólapról.

A legkisebb szavazólap A4 méretű, a legnagyobb pedig 420x630 milliméteres nagyságú (több mint négyszerese az A4-es lapnak); ahol 25-nél több jelölt indul, ott két hasábban szerepelnek a jelöltek.

A 216 ezer elsőválasztó kulcstartót kap, a bevásárlókocsiknál használható érme nagyságú kulcstartó egyik oldalán Magyarország, a másikon az EU zászlaja látható.