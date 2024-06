Bemutatták Kárpáti Rebeka új sportkollekcióját

A kollekcióhoz egy rövid overál fazon, leggings, biciklis nadrág, sportmelltartó és edzős top is készült; a megálmodók arra törekedtek, hogy a különböző színek is variálhatóak legyenek a fazonok között, így a kedvünknek megfelelő kombinációk is létrehozhatóak a kollekció darabjaiból - írja a Tények.

Fotó: Tények

A kollekcióval szeretnénk megmutatni, hogy kényelmesen és egyben csinosan is lehet sportolni, illetve a sportos, egészségtudatos életmód játszi könnyedséggel beilleszthető a mindennapokba

- mondta Kárpáti Rebeka, a KINDA alapítója.