Lezuhant egy repülőgép a Dunakeszi Repülőtéren, életveszélyben 17 éves utasa - videó

A Tények információi szerint életveszélyes sérüléseket szenvedett egy 17 éves fiatal lány, miután a vitorlázógépével lezuhanr. A baleset a Dunakeszi Repülőtéren történt.

A koponyája több helyen is betört és a lábai is nagyon súlyosan megsérültek, és úgy tudni, eszméletét is elvesztette. A jelenleg tudottak szerint az egyik családtagja hívta a mentőket, miután a gépet nem látta a levegőben. A fiatalt a tűzoltók szabadították ki a roncsok közül.

Súlyos, életveszélyes állapotára tekintettel mentőhelikoptert riasztották hozzá.

Úgy tudni, a turbulencia okozta a brutális balesetet.

Mint a Tények videós híradásában látni, a repülőgép a felismerhetetlenségig roncsolódott, alig maradt épp alkatrésze.

Győrfi Pál, a Mentőszolgálat szóvivője szerint a fiatal lány érdekében a mentőegységek már a helyszínen életmentő beavatkozást végeztek. Ezt követően szállították mentőhelikopterrel kórházba.

A repülőgépen a lány egyedül tartózkodott.

Miként az Origo arról beszámolt, két hónapja Martonvásár közelében történt tragédia: egy sportrepülőgép eltűnt a radarképről. A gép roncsait a rendőrök egy mezőgazdasági területen találták meg, miután kiderült, hogy a földbe csapódott. A gépen tartózkodó mindkét férfi meghalt. A baleset ügyében lefolytatott vizsgálatok megállapították, hogy a pilóta a felszállást követően nem sokkal rosszul lett, ez vezetett a repülőgép tragédiájához. Az áldozatok apa és fia voltak.

Tavaly, 2023 szeptemberében 10-én a Székesfehérvár közelében lévő Börgöndön, az Albatrosz Repülőnapon is tragédia történt: lezuhant egy Trojan típusú sportrepülő. A gépet két ismert pilóta, Rózsavölgyi Vilmos és a fia vezették, amikor elvesztették az uralmat a repülő felett, ami a földbe csapódott és felrobbant. Egyikük sem élte túl a balesetet. A gép egy négytagú család autója mellett robbant fel, ami a lángoló alkatrészek miatt kiégett. A tűzben a család három tagja súlyosan megégett, legsúlyosabban a 9 éves kislány, akit többször is meg kellett műteni.

A most történt baleset okairól egyelőre a hatóságok nem közöltek információt.

