Ordítórém őrjöng Pesterzsébeten

Az utóbbi néhány hétben egyre több kerületben hallani olyan különös alakokról, akik valamilyen abnormális, finoman szólva szokatlan dologgal zökkentik ki az embereket a hétköznapjaikból. Most a XX. kerületből érkezett ilyen panasz.

Ordítófantom zargatja a XX. kerületieket éjjelente. (Képünk illusztráció) / Fotó: Shora Simazaki / Pexels

Pesterzsébeten, a Gubacsi híd, a Csepeli átjáró, a Helsinki út és a Duna soroksári ága között van a Gubacsi lakótelep. Az itt élőknek kell mostanában elviselni a fülsüketítő ordibálást.

Napok óta hallani, hogy valaki torka szakadtából üvöltözik

– állítja egy helyi férfi.

Azt mondja, megkeseríti az életét az ordítórém, akit egyelőre senkinek nem sikerült beazonosítania.

Az ordítórémet jóval 23 óra után lehet hallani, azaz olyankor, amikor az emberek többsége már alszik, úgyhogy nem csoda, ha sok embert zavar, hogy ordenáré óbégatásra kell ébred a legszebb álmából. Az őt kereső férfi szeretné tudni, hogy ki és miért vetemedik ilyesmire már a sokadik éjjel, ezzel nem kis kellemetlenséget okozva a helyieknek.

Korábban többször beszámoltunk a hasonló furcsaságokról szerte a fővárosban és azon kívül is. Volt itt már többek között orálfantom, csengetőfantom, aztán itt a tetétleni fantom, A Metropol egy olyan terézvárosi esetet is felelevenített, amelynek tulajdonosa több címmel is „büszkélkedhet”. Ő két legyet üt egy csapásra és nemcsak odafosik, de oda is hány a lakóközösségén belül többek között az udvarra, amit már nem bírnak elviselni az ott élők. Mindez nem is csoda, hiszen évek óta kell együtt élniük a feltehetően pszichiátriai esettel.