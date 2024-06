Német szálra bukkantak a hatóságok Cseh Katalinék uniós botrányában

Németországból is megérkezett az a jogsegély, amelyet a Cseh Katalinékhoz köthető uniós pénzügyi botránnyal összefüggésben kért a költségvetési csalás gyanújával nyomozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – derült ki az eljárást felügyelő Fővárosi Főügyészség Magyar Nemzetnek adott válaszából. Azt, hogy a dokumentumban milyen megállapításokat tettek, egyelőre nem lehet tudni.

A Momentum bukott politikusát is „karcolgató” ügyben korábban már több külföldi jogsegélyt is kezdeményezett a magyar hatóság. A megkeresett országok közé tartozott Litvánia, Lengyelország és Csehország is. A válasz mindhárom országból megérkezett, a cseh jogsegély kiértékelése már megtörtént, a litván és lengyel választ pedig még elemzi a hatóság.

Cseh Katalin és Donáth Anna

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Több éve folyik a nyomozás

Ismert, az uniós botránnyal 2021 nyarán, az Anonymus álarcos alak leleplező anyagai után kezdett foglalkozni a sajtó, az adóhatóság pedig költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást. A nyilvános adatok alapján ugyanis arra lehetett következtetni, hogy

a Cseh Katalinék családi vállalkozásához köthető céghálózat tagjai bűncselekménygyanús körülmények között pályáztak, és nyertek el 4,8 milliárd forintot.

A NAV szakemberei áttekintették a nagyjából fél tucat gazdasági társaságból álló hálózat elmúlt években benyújtott uniós tendereit. Ezek után a nyomozók megállapították, a vállalkozások összehangoltan pályáztak uniós és hazai pénzekre. Több esetben azonos volt a cégek székhelye, fióktelepe, ügyvezetője, de nemegyszer egyezés mutatkozott a beszállító személyében és a projekt megvalósításának helyszínében is.

A pályázatokban úgynevezett holografikus eszközök, illetve technológiák szerepeltek. Utóbbi elem meglehetősen lényeges, hiszen az adóhatóság munkatársai azt valószínűsítik, hogy a hálózat cégei tíz pályázaton legalább részben ugyanazzal a fejlesztéssel vettek részt. A nyomozók feltárták: két pályázatnál azonos eszközbeszerzés történt, és többször ugyanazokat a számlákat tüntették fel az uniós pénzek felhasználásának igazolására.