A Momentum testvérpártjával szimpatizálhatott Fico támadója

Orbán Viktor nem mond igazat, nem igaz, hogy baloldali aktivista lőtt Ficóra […] a merénylőt sokkal inkább nacionalistának, jobboldalinak lehetne nevezni

– bizonygatta Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője a Facebook-oldalán, ezzel igyekezett elhatárolni a saját politikai szekértáborától a szlovák kormányfőre fegyverrel támadó férfit. Ezzel szemben sajtóinformációk szerint

a Ficót több helyen is életveszélyesen megsebesítő, 71 éves Juraj Cintula annak a Progresszív Szlovákiának a szimpatizánsa, amely ugyanúgy a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) nevű frakcióban foglal helyet az Európai Parlamentben, mint a Momentum. Sőt, Cseh Katalinék egyenesen testvérpártként tekintenek a Progresszív Szlovákiára.

A Magyar Nemzet szerint emlékezetes: a momentumos EP-képviselő néhány évvel ezelőtt részt vett a szlovák párt kampányrendezvényén, ahol arra szólította fel a felvidéki magyarokat, hogy legyenek büszke szlovákok is.

Ugyancsak beszédes, hogy a Szlovák Írószövetségben korábban tagsággal rendelkező Cintula 2005-ben Szivárvány Irodalmi Klub néven alapított egy társaságot. A Fico elleni merénylet fényében pedig meglehetősen bizarr, hogy a szlovák férfi Mozgalom az Erőszak Ellen elnevezéssel hozott létre egy szervezetet 2016-ban.

Noha Cseh Katalin és a Momentumot elnöklő Donáth Anna egyaránt elítélték a szlovák miniszterelnök elleni fegyveres támadást, az erről szóló Facebook-bejegyzéseik alatt burjánzanak a merényletet helyeslő kommentek: „Valójában az ellenzék az emberibb és Fico a gyűlöletkeltő. Ez az eset azonban jól jön az igazi gyűlöletkeltőknek”, „Tett érte az ember, hogy utolérje a sorsa”, „Mindenkit érdemei szerint!”, „Bátorak”.

Számos hozzászóló arról is írt a két momentumos politikus posztjai alatt, hogy a magyar kormányfő ellen irányuló merényletet is kívánatosnak tartana: „Szerintem csak összetévesztették Orbánnal”, „Diktatúrát csak fegyveres harccal lehet megdönteni. Orbánékat is ki kellene lőni”, „Előbb-utóbb őt is utoléri a karma. Körbejár”, „Országot tévesztettek...”, valamint „A szlovákok mindenben előttünk járnak”.

Figyelemre méltó, hogy sem Cseh, sem Donáth nem moderálta, de még csak mérsékletre sem intette a követőit, hogy kerüljék a gyűlöletkeltő, hergelő és súlyos erőszakra buzdító hozzászólásokat.

Az álhíreket sem igyekeztek kigyomlálni a Fico elleni merénylet kapcsán közzétett bejegyzéseik alól. Az egyik hozzászóló például összeesküvés-elméletet próbált koholni abból, hogy szerinte a Magyar Nemzet, a Világgazdaság, valamint az általa kormánypártinak nevezett Index írt először Fico lelövéséről. Ezzel szemben a Hírkeresőn néhány másodperc alatt visszanézhető, hogy a 24.hu számolt be elsőként a merényletről, néhány perc késéssel pedig a Hvg.hu, a Magyar Hang és a Telex követte a Centrál Médiacsoporthoz tartozó portált.

