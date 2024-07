Árpád hídi horrorbaleset: kiderült, kik haltak meg a balesetben

A bedrogozott férfi a III. kerületben lépett oda egy taxis nőhöz, majd hirtelen beszállt az autójába és elhajtott. A lopott taxival felhajtott az Árpád hídra, szemben a forgalommal. Már a felhajtón nekiment egy autónak, azonban ekkor még tovább tudott hajtani.

A férfi nem állt meg, nagy sebességgel hajtott a hídon, szembe a forgalommal. Nagyjából a híd közepén összeütközött két autóval, egy Suzukival és egy másik taxival. A balesetben három ember meghalt, köztük a bedrogozott férfi.

Mint ahogy kiderült, rajta kívül

a 34 éves Bajkó Ervin, a Fidelitas tagja, valamint az élettársa, a 32 éves Szeleczki Mónika halt meg a balesetben.

Korábban mindketten a Rákóczi Szövetség tagjai voltak.

A vétlen taxis súlyosan megsérült a balesetben, a három utasát is a mentők vitték kórházba.

Ahogy azt korábban megírtuk, a balesetet okozó férfi a baleset napján az utcán tántorogva sétált, zavartan viselkedett, ezért a helyiek kihívták a rendőröket, akik bevitték őt. A férfinél kábítószert találtak, és a teszt kimutatta, hogy be van drogozva. A férfi kihallgatásán ezt be is vallotta. Ezután elengedték a rendőrök.

A vétlen taxist sokáig az intenzív osztályon kezelték, az állapota jelenleg is súlyos, de stabil, túl van az életveszélyen. Az egészségi állapota miatt valószínűleg jó ideig nem fog kocsiba ülni, de a megélhetését is jelentő autója összetört. A taxisok egy gyűjtést indítottak neki, valamint annak a nőnek is, akinek a taxiját ellopta az ámokfutó.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A balesetről a rendőrök egy videót is közzétettek. Ezen jól látszik, hogy a Suzukiban ülőknek esélye sem volt a túlélésre.

Az Origo megkeresett egy közlekedési szakjogászt, aki arra a kérdésünkre, hogy a férfit miért engedték szabadon ezt a választ adta:

Valószínűleg csak csekély mennyiségű kábítószer volt a férfinál, és a rendőrök azt állapították meg, hogy nem állt fenn a bűnismétlés és elrejtőzés veszélye. Ezért nem vették őrizetbe

- nyilatkozta Dr. Bátori-Kallós Korinna, ügyvéd és közlekedési szakjogász.