A rendőrök újabb döbbenetes részleteket árultak el az Árpád hídi horrorbalesetről, amelyben hárman haltak meg

A III. kerületben egy taxisnő pont dohányzott, a kocsija nyitva volt, amikor egy férfi odalépett hozzá, és bepattant az autójába. A nő megpróbálta az ajtót tartani, de a tolvaj erősebb volt, és el tudott hajtani. Ezután hajtott fel a lehajtóra, vagyis a szembejövőkkel szemben az Árpád hídra.

Már itt, a felhajtón nekiment egy autónak. Itt még nem sérült meg senki, igaz, mind a kettő összetört.

A tolvaj nem állt meg, tovább száguldott, ezután történt a tragédia.

A hídon két autóval karambolozott, egy Suzuki Ignisszel és egy másik taxissal. A karambolban hárman haltak meg:

a férfi, aki a lopott autót vezette, és a Suzukiban ülő 32 éves nő, és egy 34 éves férfi, illetve négyen megsérültek, őket a mentősök kórházba vitték.

Eljárás indult, és szakértők bevonásával vizsgáljuk azt, hogy a balesetet okozó férfi kábítószerezett-e, illetve, hogy pontosan mi történt

– mondta el a néhány perce befejeződött sajtótájékoztatóján Csécsi Soma rendőrségi szóvivő.

Nem véletlen, a balesetet okozó férfi ugyanis a baleset napján az utcán tántorogva sétált, zavartan viselkedett, ezért a helyik kihívták a rendőröket, akik bevitték őt.

A férfinél kábítószert találtak, és a teszt kimutatta, hogy be van drogozva. A férfi kihallgatásán ezt be is vallotta. Ezután elengedték a rendőrök.

A baleset miatt az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Bécsi út/Vörösvári út között nem közlekedett. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal lehetett utazni.