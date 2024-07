Demeter Szilárd: A magyar kultúrát a sokszínűsége és a konszenzuskereső, racionális vita tette erőssé

Előre megírt beszédet fogok elmondani. Egyrészt a fegyelmezettség érdekében vállaltam ezt a nehéz műfajt, hogy filozófus módjára ne keveredjek el Ádámig és Éváig. Másrészt amilyen diktafonos világban élünk, nem árthat, ha az ellenzéki sajtóhoz kiszivárgó információk kapcsán a tényellenőröknek is tudok majd küldeni háttéranyagot

- indította beszédét Demeter Szilárd.

A hétvégén kimentem a budapesti könyvvásárra. Végignéztem a standjainkat (MNM, OSZK, PIM), és azt láttam, amit nagyjából sejtettem: külön-külön se rosszak, de ha egybepakoltuk volna a hat intézmény kiadványait, valamint rajtunk keresztül a könyvvásár látogatóinak meg tudtuk volna mutatni a teljes magyar közgyűjteményi szakma elmúlt év kiadványainak legjobbjait, akkor nagyjából a legjobb, legérdekesebb, legizgalmasabb non-fiction stand lett volna a miénk.

Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke beszédet mond

Fotó: MTI/Soós Lajos

Elviekben ennek eddig sem volt semmi akadálya, talán még eszébe is jutott némelyeknek, de nem történt meg. Pedig legkésőbb március óta tudjuk, hogy lesz integráció, tehát még indok is lett volna rá. És ez csak egy friss példa arra, hogyan lehet az egész több, mint a részek matematikai összege.

És hogy miről is szól ez az egész? Ha már matek, induljunk ki a számokból, az jót tesz a tisztánlátásnak:

Ha minden tagintézményt egybeszámolunk, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ 40 intézményből áll.

Ebben a 40 intézményben több mint 24,5 millió darabos örökséget őrzünk. Ennek a gyűjteménynek az évi gyarapodása nagyjából 150 ezres. Jelenleg összesen több mint 1600 (egészen pontosan 1675) főállású munkavállalónk van.

Jelenleg 100 állandó kiállítással számolunk, ehhez még hozzáadódik évente kb. 130 időszaki kiállítás. Több mint 2300 rendezvényünk szokott lenni, több mint 1,3 millió látogató kíváncsi ránk. És ha már a könyvvásárral kezdtem: évente több mint 110 kiadványunk van. Több mint 4,5 ezer múzeumpedagógiai foglalkozáson valamivel több, mint 275 ezer gyermeket érünk el.

Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke beszédet mond a 13. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét megnyitóján 22024. június 27-én

Fotó: MTI/Kiss Gábor

Ezek a nagyobb mutatóink. Van viszont néhány érdekesebb részszámunk is.

Több mint 510 kutatási témát tartunk számon. A kollégák által jegyzett publikációk száma valamivel több mint 3100. A főállású munkavállalóink közül kevesebb, mint 150 kollégának van PhD-ja vagy nagydoktorija. De ebből most ne vonjunk le messzemenő következtetést, tegyük félre egy későbbi tartalmas vitához.

Mert van egy másik adatsor, ami számomra sokkal fontosabb: a 24,5 milliós gyűjteményre egészen pontosan 93 restaurátor és műtárgyvédelmi szakember jut. A teljes gyűjteményhez viszonyítva összgyűjteményi szinten a digitalizáció 15%-os, de ami még aggasztóbb, hogy az összgyűjtemény revíziója átlagolva nagyjából 20%-os. A raktárkapacitásainkról, a raktározási feltételekről már nem is beszélek, mert nagyjából ez az a kérdés, aminek rágásakor legszívesebben elásnám magam.

És most direkt nem bontottam alá a számokat tagintézményekre. Mert ezek a kérdések mindannyiunkat érintenek. Nálam ugyanis – és ezt a PIM-esek már kicsimilliószor hallották – van egy prioritási sorrend. Szerintem minden múzeumigazgatónál ugyanez, vagy ennek kellene lennie, nem lehet más: első és legfontosabb a gyűjtemény, az az örökség, aminek megőrzésére, feldolgozására, ismertetésére hivatott ez az intézményrendszer.

A második az intézményrendszer, és harmadik legfontosabb az intézményrendszerben dolgozó kollégák. Ebből a prioritási sorrendből adódik néhány egyszerű szabály is.

Az első és legfontosabb, hogy az önérdek soha nem előzheti meg a közérdeket. Nem vagyok az egyéni és intézményi ambíciók ellen, sőt, ez viszi előre ezt a világot is, de az egyéni és intézményi ambíciók nem válhatnak a közérdek kárára. Az elnöki pozíció tehát számomra azt jelenti, hogy bár szívem csücske továbbra is a Petőfi Irodalmi Múzeum, minden döntésemnél a nagy egészet kell néznem. Még akkor is, ha ezt a nagy egészet innen, a Károlyi-palotából fogom nézni, ami azt jelenti, hogy az elnöki iroda és tárgyaló – élve a PIM-esek nagylelkű felajánlásával – július 1-től a PIM-be költözik.