Egyre több a postások elleni támadás, kampányt indít a Magyar Posta

A sajtótájékoztatón részt vettek olyan postások is, akik küzdősportokra jellemző védőfelszerelést vettek fel azt szimbolizálva, hogy a postásnak lenni nem küzdősport, időnként azonban előfordulhatnak ilyen esetek. A kampány megtalálhatóak lesznek közterületi, online és médiafelületeken is.

Ahogy korábban megírtuk, 2017-ben egy férfi késsel támadt rá egy postásra Nyíregyházán. Keszthelyen egy férfi megvert és kirabolt egy postást, amiért a bíróság 6 év fegyházbüntetésre ítélte.

Februárban, a IX. kerületben egy mentősre ellátás közben támadt rá késsel egy férfi. Egy miskolci férfi az egyik forgalmas közterületről vitték be a mentők a kórházba. A férfi már közben is szidta a mentősöket, a kórházból pedig el akart menekülni. Közben rátámadt az egyik mentősre, akit meg is vert.