Háborúellenes akciótervet hirdetett a kormány

A kormány a múltheti két ülésén foglalkozott a háború jelenlegi állásával, lehetséges kimeneteleivel, és azzal is, hogy mit tudunk tenni a békéért - mondta Gulyás Gergely a rendhagyó, hétfői Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, az elhúzódó háború rendkívüli veszélyeket rejt magában Európa egészére és Magyarországra is. A háború árát életekben elsősorban az oroszok és az ukránok fizetik meg, a fronton magyarok is vannak, kárpátaljai magyarok is vesztették életüket az oroszok elleni harcban. A háború árát egész Európa fizeti meg, ezért helyes, hogy soros elnökként a magyar miniszterelnök békemissziót indított. A nagy európai országokat háborús propaganda uralja a tárcavezető szerint.

Gulyás Gergely: Háborúellenes akciótervet hirdetett meg a kormány

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Mint mondta, a háború árát közvetlenül is megfizeti Európa, ugyanis támogatja Ukrajnát, emellett megfizetjük inflációban, gazdasági növekedési áldozatban is.

Aki az egyik háborús felet kihagyja, nyilvánvalóan nem vezethet sikerre. A békéhez elsősorban a nagyhatalmak tudnak hozzájárulni

- fogalmazott.

A magyar miniszterelnök a háborús felekkel való egyeztetést követően ma a kínai elnökkel is tárgyalt.

Magyarország minden olyan országgal szeretne kapcsolatban lenni, amely hozzájárulhat a békéhez

- mondta. Hozzátette: Magyarországnak nincs konkrét béketerve, azt csak a felekkel együtt lehet kidolgozni, de a békéhez tűzszünet kell a magyar álláspont szerint. A miniszter jelezte: zsarolásnak teszik ki a magyar kormányt is azért, hogy álljanak be a háborút támogatók közé.

Háborúellenes akcióterv

Gulyás Gergely elmondta: háborúellenes akcióterv mellett döntött a kormány.

A kormány a háborús propaganda ellen is fellép egy háborúellenes akciótervvel

– ismertette a miniszter. Költségvetésük átláthatóvá tételére fogják kötelezni a médiumokat és a pártokat. A külföldről pénzelt médiumokat az igazságügyi miniszter segítségével kötelezni fogják a források visszaküldésére.

Ilyen durva szabályozásra eddig még nem volt szükség, most azonban a kormánynak valamit tennie kell ebben a kérdésben

– közölte Gulyás Gergely miniszter.