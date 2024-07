Magyar Péter diszkóbotránya: újabb szemtanúk, bizonyítékok a baloldali politikus ellen

tudom, hogy sok mindenkiben vannak kérdőjelek. Nyilván szokatlan, hogy egy politikus is lehet ember. Tudom, hogy ez ma nem tipikus Magyarországon. Lehetne máshogy is. Látjuk, hogy mások másként csinálják. Tudom, hogy nehéz megérteni, de szerettem volna ember maradni, egy közületek. És ígérhetem, hogy ugyan óvatosabban, mint eddig, de továbbra is az maradok.