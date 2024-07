Olasz fiatalok randalíroztak a Balaton Soundon, rablás is történt

Jelentős rendőri készültség volt szombaton a kaposvári bíróság előtt, több rendőrautó állt az utcában.

A Sonline úgy tudja, az egészre azért volt szükség, mert

egy balatoni fesztiválon őrizetbe vettek több fiatalt, őket vitték a törvényszékre, hogy döntsenek a letartóztatásukról.

A lap úgy tudja, a fiatalok, akiket elfogtak, olaszok, akik a Balaton Soundon randalíroztak, az egyik bulizónak a nyakláncát is kitéptek a nyakából.

Azt nem lehet tudni, hogy összefüggésbe hozható-e az ügy droggal is, vagy sem.

A Sonline megkereste a megyei rendőrkapitányságot, ahonnan azt a választ kapták, hogy

csak a jövő héten nyilatkoznak az ügyről, amikorra kiderül, hogy letartóztatta-e a bíróság a gyanúsítottakat.

Azt azonban megerősítették, hogy valóban történt egy rablás a fesztiválon.

